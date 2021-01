L’Espagne, la destination que choisissent les français pour y vivre

Une grande partie des français décident de faire le grand pas et de partir à l’étranger, pour y vivre. La plupart partent dans des pays frontaliers, tels que l’Espagne, la Suisse, la Belgique, L’allemagne. On compte en 2020 presque 50% de personnes qui restent dans l’Union Européenne. Et environ 30% partent aux Etats-Unis.

Aujourd’hui, on compte environ 200.000 français expatriés en Espagne. Un pays chaleureux qui vous invite à bras ouverts. Ce qui facilite l’adaptation lors du grand changement. Cependant, une liste de démarches est à faire lorsque vous souhaitez y habiter.

Vivre en Espagne, pourquoi?

Tour d’abord, l’Espagne accueille un grand nombre d’étudiants étrangers. Beaucoup d’étudiants français décident d’aller en Espagne pour étudier et apprendre la langue. L’Espagne attire les touristes pour son ambiance dans les grandes villes, telles que Barcelone ou Madrid, une atmosphère charmante qu’on est pas prêts d’oublier.

Et non seulement l’Espagne est la destination idéale pour les étudiants, mais aussi pour les personnes qui veulent partir en retraite. L’Espagne offre des paysages très variés, vous pouvez donc choisir si vous voulez aller au bord des jolies plages espagnoles, ou bien, en montagne. Dans les deux cas, vous pouvez profiter pleinement de la gastronomie espagnole.

Si l’on se concentre sur les grandes agglomérations, et que nous parcourons les rues, nous pouvons observer qu’une grande partie n’est pas locale. C’est donc pour cela que les adaptations se font plus rapidement et il sera facile pour vous de trouver des personnes avec qui vous aurez les mêmes centres d’intérêts. De plus, il existe un grand nombre d’évènements qui vous permettront de connaître du monde, de vous faire des amis rapidement et de vous adapter très vite.

Quelles sont les démarches à suivre pour vivre en Espagne?

L’espagne est un pays très attirant, qu’il s’agisse d’y aller pour une simple visite ou même pour y habiter. Cependant, une liste de démarche est à faire si vous voulez y vivre. C’est pour cela que nous allons vous donner quelques conseils et astuces pour émigrer en Espagne.

Tout d’abord vous devez évaluer la situation, vous êtes étudiant? Vous y allez pour travailler? Pour une retraite? Vous êtes membre de L’Union Européenne? Un nombre de questions doit être posé avant de vous engager à vivre en Espagne.

Si vous êtes membre de l’Union Européenne ou de la Suisse, vous n’avez pas besoin d’un permis de séjour. Vous pouvez donc travailler en Espagne et avoir un permis de travail, sans aucun souci, il vous faudra juste un certificat d’enregistrement de l’UE. Si vous venez d’un pays outre, il vous faudra faire des démarches qui sont plus exigeantes et avec des conditions un peu plus difficiles.

Si vous n’êtes pas membre de l’Union Européenne, vous devrez faire une demande au consulat ou à l’ambassade d’Espagne, dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Ils se chargeront d’envoyer votre demande qui l’accepte ou la refuse. Une fois la demande faite et que celle-ci est approuvée, vous pouvez entrer dans le pays au cours des 90 jours suivant la réception du visa.

Une fois que vous serez dans le pays, vous devrez faire la demande du NIE (carte d’identité pour les étrangers). Si vous remplissez toutes les conditions requises, vous obtiendrez le permis de séjour qui est valide un an. Si vous continuez à présenter les mêmes conditions requises, vous pouvez le faire renouveler pour deux années supplémentaires. Ensuite, vous pouvez renouveler jusqu’à 10 ans, et même demander la nationalité espagnole.

Comment travailler en Espagne?

C’est l’une des autres questions que l’on se pose lorsqu’on s’apprête à faire le grand changement. Comme pour le visa, le système est plus simple pour les membres de l’Union Européenne, car il vous suffit juste de vous munir de votre permis de travail.

Même si celle-ci s’avère être simple, vous devez être prévoyant et prévoir du travail avant votre arrivée en Espagne. De plus, son obtention est simple, en seulement 24 heures vous pouvez obtenir le permis.

Pour pouvoir travailler, vous aurez besoin de votre NIE, comme nous l’avons dit précédemment, celui-ci est pour obtenir un numéro d’identité pour les étrangers, quelque soit son origine, membre ou pas membre de l’Union Européenne. Vous pouvez le faire auprès de votre poste de police local le plus proche de chez vous.

Ensuite, vous aurez besoin d’ouvrir un compte bancaire, attention, car le NIE est obligatoire pour cette démarche. Par ailleurs, n’oubliez pas d’avoir toujours avec vous: une vérification du casier judiciaire, l’assurance maladie en Espagne, votre passeport et des documents qui montrent que vous avez une ressource de revenus.

Habiter en Espagne demande de la patience et un grand nombre de documents à fournir. Mais tout cela en vaut bien la peine, car une fois que vous avez tout, vous êtes libre de profiter de la belle culture espagnole et ¡que la aventura empiece!