Guy Demarle – De nouvelles références en épicerie

Guy Demarle est connu pour le matériel culinaire et les moules à gâteaux, mais la marque c’est aussi une épicerie ! Pour pimper le quotidien et les papilles, la marque n’hésite pas à présenter de nouvelles références, pour compléter l’épicerie fine et offrir la possibilité de personnaliser ses recettes maisons !

En effet, la marque propose quelques nouveautés salées et sucrées, pour le bonheur des cuisiniers et pâtissiers amateurs ou aguerris. Du côté salé, un mélange de 6 céréales bio, pour pain est à découvrir. Un mélange exclusif, qui regroupe 6 céréales bio, invitant à réaliser des pains savoureux, avec du lin brun, du lin jaune, du sésame, du pavot, des graines de courge et des graines de lin. Le mélange est à utiliser en décoration, sur les pains, ou en inclusion, mais il peut aussi se retrouver dans la recette d’un cake salé, apportant un petit plus surprenant et plaisant !

Une nouvelle recette vient compléter la gamme Mix d’épices, le Mix spécial frites & potatoes. Un mélange malin et savoureux, qui va venir rehausser les recettes ! En effet, la recette mêle différentes saveurs, avec piment doux, oignon, ail, herbes de Provence et cumin. Principalement penser pour les frites et les potatoes, les pommes de terre au four, le mélange audacieux et légèrement relevé, peut aussi se mêler, plus ou moins selon les goûts, au fameux gratin Dauphinois.

Du côté du sucré, il y a également plusieurs nouveautés. Parmi stabilisateur pour glaces, glucose déshydraté et nouvelles pâtes à tartiner pistache et praliné noisettes, France Net Infos a retenu les maxi pépites de chocolat. En effet, l’épicerie sucrée va régaler bon nombre de gourmands avec les chunks de chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. De grosses pépites de chocolat qui vont sublimer les desserts et gourmandises, apportant un peu plus de croquant et de saveurs sauves. Les chunks sont spécifiquement pour les recettes styles US, avec cookies et muffins, mais ils peuvent aussi s’incorporer dans des brioches, cakes, madeleines… Ces grosses pépites de chocolat résistent aux cuissons jusqu’à 200°c, pour des recettes plus croquantes et gourmandes !

Pour la rentrée et pour préparer les fêtes, Guy Demarle présente de nouvelles références à son épicerie ! Du salé et du sucré, pour aider dans les préparations culinaires, agrémenter ses plats, parfaire des desserts et pimper les recettes du quotidien.

