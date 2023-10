Pixartprinting : l’imprimerie pour l’impression de produits en ligne

Pixartprinting propose un service d’impression en ligne dans toute l’Europe. Elle offre à ses clients la possibilité de concrétiser leurs idées d’impression personnalisée en quelques clics. En effet, Pixartprinting utilise une plateforme en ligne qui permet à chacun de passer sa commande et de recevoir ce qu’il a commandé directement à son domicile ou à son bureau.

Pourquoi confier l’impression de vos produits à Pixartprinting ?

Le service d’impression en ligne proposé par Pixartprinting présente plusieurs caractéristiques intéressantes. Tout d’abord, les prix, qui sont compétitifs et transparents.

Une fois que vous aurez configuré tous les détails du produit à fabriquer, vous pourrez obtenir un devis en temps réel et choisir de passer la commande immédiatement, de modifier certains détails, etc. De plus, en cas de problème, vous pouvez toujours vous adresser au service client, qui est également à votre disposition pour des conseils de personnalisation.

Par ailleurs, Pixartprinting respecte l’environnement : elle utilise des matières premières durables et des processus écologiques pour ses produits, afin de réduire l’impact sur l’environnement. De nombreux produits sont également certifiés par le Forest Stewardship Council® (FSC), une organisation qui s’occupe de la gestion responsable des forêts mondiales.

La principale force de Pixartprinting réside notamment dans la qualité des impressions produites, garantie par plus de 20 années d’expérience. Pixartprinting détient un parc machines avec les technologies les plus récentes et met à jour régulièrement ses techniques et les matériaux mis à la disposition des clients.

Les produits de Pixartprinting

Pixartprinting est très fière de proposer un vaste catalogue, avec plus de trois millions de produits, tout en respectant les exigences d’impression de ses clients. Parmi ses produits, les cartes de visite, qui permettent aux professionnels de communiquer immédiatement leurs coordonnées, les flyers, qui restent des outils indispensables pour les promotions, les affiches de toutes tailles pour les campagnes publicitaires, etc.

L’imprimerie en ligne Pixartprinting s’occupe également d’imprimer des emballages de produits, des étiquettes et des présentoirs, ainsi que des objets publicitaires et des vêtements personnalisés à porter lors de foires, d’expositions et d’événements.

Pixartprinting également propose le service d’impression de livres, de catalogues et de brochures avec du papier de haute qualité, afin de présenter l’offre de votre entreprise à vos clients actuels et futurs.

Pixartprinting peut réaliser la reliure de différentes manières. La reliure par piqûre est généralement peu coûteuse et discrète et permet de créer des petits livres de différents types, avec différentes finitions et types de papier, tandis que la reliure par spirale permet d’obtenir des catalogues qui peuvent s’ouvrir à 360°.

Enfin, il y a les reliures « traditionnelles », comme celles à dos carré collé ou celles à dos cousu, parfaites pour les projets d’édition haut de gamme.

En ce qui concerne la couverture, vous avez là encore le choix entre plusieurs options, le livre avec une couverture souple, rigide ou rigide premium. Vous obtiendrez ainsi un livre avec la robustesse souhaitée.

Enfin, vous pouvez choisir les caractéristiques, comme le format ou le type de papier pour les pages intérieures. Il est possible de choisir parmi plusieurs papiers. Le papier classique couché mat est parfait pour des impressions haute définition. Le papier couché brillant est plus adapté pour une reproduction durable des couleurs. Pour des impressions élégantes et hors du commun, optez pour le papier non couché texturé. Quant au papier recyclé, composé à 100 % de fibres recyclées, il est recommandé pour les clients attentifs à la préservation de la planète.