Barclay James Harvest (BJH pour les fans) sera en concert unique pour son ultime tournée en France. Le groupe anglais a connu un énorme succès dans les années 70. Fort d’une longue carrière de 19 albums studio à son actif, le groupe est devenu culte au fil des années et a imposé son style unique dans la lignée de Genesis, Jethro Tull, Moody Blues, ou Emerson Lake & Palmer. Leurs albums Everyone Is Everybody Else, Octoberon et Gone to Earth, leur ont ouvert les portes d’une carrière internationale avec plusieurs millions d’albums vendus dans le monde.

Emmené par le guitariste John Lees, leader historique du groupe, Barclay James Harvest nous invite à sa tournée d’adieu.

BARCLAY JAMES HARVEST

le 19 novembre 2023 à la Salle Playel – Paris

Cela fait plus de cinquante ans que la musique de Barclay James Harvest résonne à nos oreilles. Fort d’une série d’albums classiques, de concerts mémorables et de chansons mythiques telles que Mockingbird, Child of the Universe, Poor Man’s Moody Blues et le légendaire Hymn, le groupe a marqué à tout jamais de son empreinte l’univers musical du Rock Progressif.

L’ULTIME TOURNÉE

Après plus de 20 millions d’albums vendus, des désaccords croissants entre les membres fondateurs conduiront cependant le groupe à se séparer et John Lees décidera alors de poursuivre seul de son côté l’aventure musicale du groupe.

En 2023 et après beaucoup de retard dû à la pandémie du COVID, débutera l’enregistrement d’un nouvel album studio et que Barclay James Harvest de John Lees accompagné d’une vaste série de concerts à travers l’Europe, annoncée par John Lees comme leur tournée d’adieu et intitulée : « A Farewell to Touring ».

John déclare « Je continuerai à écrire et à enregistrer avec Craig, Kevin et Jez et nous nous produirons sans doute dans le cadre de quelques évènements exceptionnels à l’avenir. Mais je n’ai pas l’intention d’entreprendre de nouvelles tournées massives après celle-ci. »

A Farewell to Touring et plus particulièrement leur unique prestation française au sein de la prestigieuse Salle Pleyel à Paris le 19 Novembre 2023, est l'occasion de revivre une dernière fois la célébration mémorable de l'héritage musical unique que Barclay James Harvest laissera à tout jamais aux générations futures. Pour les fans, la tournée est l'occasion de revivre une dernière fois la célébration mémorable de l'héritage musical unique que Barclay James Harvest laissera à tout jamais aux générations futures.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Concert unique et ultime le 19 novembre 2023 à 20h30

Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

Tarifs à partir de 60 euros