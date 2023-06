Himawari House : une amitié cosmopolite aux Éditions Rue de Sèvres

Un roman graphique en one shot, aussi chaleureux et émouvant que les personnages d’Harmony Becker !

À découvrir aux Éditions Rue de Sèvres le 14 juin 2023. (+14)

Le décor d’Himawari House :

Mes souvenirs du Japon ? …

Nao, américaine, essaye de rassembler dans sa mémoire, chaque petit détail qui lui revient de son enfance au Japon. La nature, les couleurs. L’odeur des choses, mais surtout le parfum rassurant de sa boîte à trésors qu’elle ouvrait délicatement après son déménagement aux USA. Elle se souvient aussi de cette adaptation compliquée. De ce nouvel environnement bruyant, aux US et coutumes totalement différentes de ce qu’elle connaissait.

Et puis à ce glissement naturel de tous ces sentiments, de ses origines, vers un oubli qu’on ne souhaite pas, mais qui se fait insidieusement lorsqu’on se « dénature » dans un nouvel environnement afin de mieux s’adapter.

Aujourd’hui, Nao est dans l’avion, et presque arrivée à Tokyo. La jeune fille a décidé de continuer ses études dans son pays d’origine pour essayer de retrouver ses marques. Mais déjà, assise dans le métro pour rejoindre sa pension, elle sent bien que la langue et les écritures de sa propre langue maternelle lui font défaut. Et, lorsque une vieille femme vient lui rappeler à quel point on doit respecter les personnes âgées au Japon, elle sait qu’elle a vraiment perdu beaucoup de temps loin de son pays.

C’est en découvrant Himawari House, et ses colocataires cosmopolites, qu’elle va pouvoir s’épanouir et se réouvrir à ce monde trop longtemps oublié. Car elle constate que les autres sont dans des positions similaires, voire pires ….

Le point sur la BD :

Un roman graphique, ramené des states par les Éditions Rue de Sèvres, aux thèmes forts et touchants, pleuvant sous les prix. Rien d’étonnant !

Harmony Becker nous dépeint le « spleen » d’un déracinement, et le chaos de la re-découverte de ses origines et de son propre monde. À travers les portraits de trois pensionnaires d’Himawari House, qu’elle détaille dans des chapitres uniques, on découvre toutes les difficultés inhérentes à l’adaptation, à la liberté d’étudier.

Mais également, la force de ce trio de jeunes filles, venant d’horizons différents, s’entraidant, s’épaulant avec beaucoup de tendresse. L’autrice nous vend la beauté de cette bienveillance amicale, des décors oubliés, des échanges chaleureux. Du pouvoir de l’amitié et de la tolérance avec les autres personnages. Elle nous raconte la vie de trois jeunes étudiantes, leur passé : douloureux ou heureux, représenté avec beaucoup de nostalgie. Et, quelques fois humour avec ses graphismes caricaturaux ! Leur présent avec leurs pensées intimes, leurs problèmes de filles, leur coup de cœur. Pour plus d’immersion, les bulles se doublent du langage originel.

Un trio en train de composer, et de vivre chaque jour pleinement et voracement, pour leur avenir. Des illustrations trés japonisantes dans la veine des animes.

La conclusion :

Un magnifique récit que l’on traverse avec beaucoup de sympathie et de tendresse. Himawari House aux Éditions Rue de Sèvres touche autant qu’il passionne. Grâce à ce trio de protagonistes, qui deviennent rapidement nos colocataires aussi ! On adhère à leurs histoires de vie, on se remplit de complaisance et de complicité avec elles.

Un one shot coup de cœur total qui mérite amplement toutes les ovations et les prix déjà obtenus !