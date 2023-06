L’âme au poing, de Naël Legrand

Après la publication de son roman “Une idée d’incandescence”, Naël Legrand revient avec une nouvelle fantasy. Retrouvez “L’âme au poing” qui se déroule dans le même univers.

Résumé

Confronté à une série de meurtres sanglants, le fraîchement promu capitaine Merlange est contraint d’écumer la ville de Drak afin de débusquer le tueur. Pour lui compliquer la vie, la guilde des Assassins est à ses trousses, la milice qu’il dirige ne compte plus que deux hommes… oh, et il prend ses ordres auprès d’un tyran probablement corrompu.

Le capitaine sait bien qu’il n’est pas à la hauteur de la tâche. D’ordinaire, il compose déjà difficilement avec sa détresse, son alcoolisme et sa colère ; comment pourrait-il lutter face à la volonté divine un peu trop cynique qui semble se jouer de lui ? Malheureusement, nul héros ne se présente pour porter le flambeau à sa place : Drak devra se contenter de Gabriel Merlange.

À propos du livre

Si vous avez lu “Une idée d’incandescence”, alors vous connaissez déjà la ville de Drak et le Capitaine Merlange. Dans “L’âme au poing”, paru récemment chez YBY Éditions, Naël Legrand retourne dans cet univers. On retrouve ainsi une fantasy médiévale mais avec beaucoup plus de cynisme et de noirceur.

Naël Legrand est scénariste de profession, et cela se retrouve dans ses loisirs. En effet, iel s’imagine volontiers affronter des monstres l’épée au poing, dans des univers parallèles. Toutefois, rester derrière son ordinateur, avec une bonne tasse de thé, à jouer, regarder des séries ou écrire lui paraît plus raisonnable.

Mon avis

Tout d’abord, je fais partie des personnes qui n’ont pas lu “Une idée d’incandescence” (ce qui est regrettable). Ainsi, l’univers de “L’âme au poing” était une totale découverte pour moi. Et il se trouve que j’adore l’univers médiéval, ma lecture a donc commencé de bon augure ! De plus, j’ai tout de suite accroché à l’écriture humoristique et sarcastique de Naël Legrand. Cela donnait un aspect tranchant et d’autant plus cynique au personnage du Capitaine Merlange.

D’ailleurs, parlons-en du Capitaine Merlange. Naël Legrand parvient à dépeindre un personnage que je pourrais décrire comme “terriblement douteux” et pas franchement avenant. Et pourtant, on s’y attache. Et on s’y attache véritablement, justement parce que c’est un être imparfait qui fait ce qu’il peut, avec ce qu’il a. C’est-à-dire pas grand chose, parce qu’en termes de “douteux”, on peut dire que la ville de Drak a de quoi faire. Entre ses recoins bien glauques et d’autres complètement saugrenus, quasiment constamment sous la pluie… Naël Legrand a créé un univers épatant !

Du côté de l’intrigue, “L’âme au poing” nous emmène dans une enquête extrêmement bien ficelée. Les rebondissements tiennent les lecteur·rice·s en haleine du début à la fin. Et surtout, on accroche totalement à cet aspect absurde mais qui fait tellement sens. Rien ne va, et c’est justement pour ça que tout va dans ce roman !

Enfin, je n’ai pas mentionné le traitement de la sexualité de Merlange, mais c’est parfait. Sa demisexualité est traitée avec une telle justesse, via des réflexions pertinentes et bien intégrées au récit. Un délice de voir ça dans un roman de fantasy.

En bref

En résumé, lisez “L’âme au poing”. C’est bon pour votre santé.