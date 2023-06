Les mondes de Thorgal – La jeunesse, tome 11, Grym

Grym est le onzième et dernier tome du cycle consacré aux jeunes années de Thorgal, Les mondes de Thorgal, La jeunesse. Une bande dessinée de Yann et Roman Surzhenko, parue aux éditions Le Lombard, en juin 2023, qui offre toujours un récit fabuleux.

Sur un bateau, Seck veille sur Thorgal, toujours dans le coma. Il lui parle, affirmant qu’il faut encore être patient. En effet, dans quelques jours seulement, ils arriveront à l’île de Grontharen, où l’attend Aaricia. Sur le même bateau, deux autres matelots se posent des questions. L’un d’eux affirme que cela fait trois jours que c’est le calme plat. Il pense que le dieu des vents, Njord, est furieux contre eux. L’autre se débat avec des mouches… Le premier réplique qu’il trouve cela étrange que les mouches ne se posent pas sur le cadavre qu’il porte depuis plusieurs jours. Les deux hommes trouvent cela étrange, car le corps de Thorgal, qui paraît mort, ne se flétrit pas et ne dégage aucune odeur… Ils pensent alors que Thorgal est un draugr, et le seul moyen de tuer un mort-vivant est de lui couper la tête…

Le récit est captivant et très bien découpé, une fois de plus, entrainant les lecteurs, dans cette nouvelle et dernière aventure, pour le jeune Thorgal. Il erre dans le royaume des ombres, où Ayyur semble veillée sur lui. Mais s’il veut sortir de là, il faudra en payer le prix… De son côté, Aaricia guette le retour de son bien-aimé. Un jeune homme l’observe, Grym, un vaurien, recueilli et exploité, par le maître d’armes. La bande dessinée reste plaisante à lire, offrant un récit plein de rebondissements, mais aussi d’émotions. Ici, Aaricia se dévoile un peu plus, en tant que femme combative, mais aussi sensible à la peine des plus pauvres. L’histoire est un brin mélancolique, mais elle offre aussi son lot de combats, de morts et de fantastique. Le dessin reste également très agréable, avec un trait fluide et détaillé, de belles planches à découvrir.

Grym est le onzième et dernier tome de la saga Les mondes de Thorgal, La jeunesse, des éditions Le Lombard. La fin de l’aventure, pour le jeune Thorgal, qui s’apprête à relever les défis pour retrouver Aaricia qui, de son côté, doit aussi mener un combat…

