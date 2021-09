Histoires à dormir debout : Un concentré littéraire chez Les Aventuriers de l’Etrange 

Un concentré « chair de poule » juste ce qu’il faut. Pour que vous n’oubliez pas de laisser la lumière allumée quand vous partirez dormir !! Ce one shot est disponible aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange. (+9 ans)

A venir, un second opus pour se faire peur à Noël !!

Le décor :

Une échoppe de voyance tenu par un étrange singe « humanisé » … on commence par une table des matières où les grands noms défilent. Associés au titre de l’histoire qui nous est proposée.

“La pension Buckdale de Camden Hill” de Catherine Crowe, hantée par on ne sait quoi, ouvre les « festivités glaçantes » pour laisser vite place à « La main », une enquête tirée d’un texte de Maupassant. Des meurtres inexpliqués posent problèmes au juge d’instruction d’Ajaccio, mais ne resteront pas sans réponses !

Tandis que « Le chat noir » obsède le père Glenville et promet sorcellerie et malédiction grâce à une adaptation d’un texte d’Edgar Allan Poe, par Jorge Garcia. « Le pacte de Sir Dominick » écrit en son temps par Sheridan Le Fanu, nous est conté sur un scénario diabolique de Jorge Garcia.

Viennent ensuite « Le récupérateur de cadavres » où Robert Louis Stevenson, apparemment passionné de médecine, nous raconte comment les étudiants en anatomie se fournissaient !!! Dommage pour eux, les choses ne tournent pas toujours rond lorsqu’on exerce un tel métier !!!

Avec « La maison du cauchemar » d’Edward Lucas White, vous découvrez un représentant forcé de s’occuper d’un jeune garçon. Et, pour finir le recueil en beauté, « Le vampire » de John William Polidori vous promènera en Grèce, où l’idylle d’Aubrey et Ianthe aura un sort … funeste.

Le point sur la BD :

Quel bonne idée de nous faire découvrir, à nous et à nos enfants, cette part littéraire sur laquelle nous ne nous serions probablement jamais penchée si elle n’avait pas été aussi bien illustrée !!! Pedro Rodriguez frappe encore ! D’une part par l’adaptation des scénarios « chair de poule » qu’il nous présente, dont deux scénarisés par Jorge Garcia.

D’autre part, avec son style graphique qu’on reconnaît entre mille, mais qui évolue doucement au fil des parutions : traits nets, cubique, ambiance sombre pour ses Histoires à dormir debout.

Ici, on regroupe le must du must en matière d’auteurs. Ceux-ci deviennent les narrateurs de leur propres récits. Car, chaque chapitre débute avec un de leur portrait, ainsi qu’une sommaire présentation ! Un super concept à adapter à la “quatrième dimension” tellement c’est génial.

Un recueil original par sa présentation hors normes habituelles (pagination sur les côtés, portraits des auteurs ..) à retrouver chez Les Aventuriers de l’Étrange.

La conclusion :

Plusieurs contes sombres et fantastiques à lire seuls ou à plusieurs. Le soir de préférence devant la cheminée, ou ambiance bougie !! Histoires à dormir debout aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange est un coup de cœur total. Lu et approuvé par toute la famille, il fait son petit effet chocottes, tout en nous inculquant les bases littéraires des auteurs abordés ! Ici, on adore le principe et il nous tarde de voir apparaître le second opus pour nos soirées de Noël !!! Divertissant, ludique et frissonnant !!!