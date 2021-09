Pirouette Cacahouète – Jeux éducatifs pour la rentrée

Pirouette Cacahouète, marque française, imagine et édite des jeux innovants et éducatifs, pour les petits et les grands. Un univers fabuleux dans lequel, on découvre, pour la rentrée, un globe terrestre en 3D à fabriquer, des billes, ou encore des petits carnets pour noter ses secrets.

Pirouette Cacahouète est une marque française qui, depuis dix ans, imagine et édite, pour les petits et les grands enfants, des jeux innovants et éducatifs, fabriqués en France et en Hollande. La jeune marque se veut aussi écologique, avec un choix de matériaux recyclables et/ou recyclés, ainsi que des fournisseurs locaux, mais aussi humaine, avec un partenariat avec des travailleurs handicapés de l’ADAPEI de la Corrèze, qui assurent le conditionnement des jeux, ainsi que la logistique.

Parmi cette sélection pour la rentrée, France Net Infos propose de découvrir, dans un premier temps, le kit Mon globe terrestre. Une pochette pratique, pas trop encombrante et complète, qui propose aux enfants, à partir de 7 ans, de construire un globe terrestre en 3D. A l’intérieur de la pochette se trouvent une notice, huit planches avec les hémisphères à détacher, une planche de stickers, des élastiques pour l’assemblage et d’un petit support noir pour aider à assembler. La notice est illustrée, présentant tout d’abord la suite à réaliser avec les hémisphères nord et sud, en quatre étapes. Ensuite, il est expliqué, en pas à pas illustré, comment assembler les différents éléments avec les élastiques noirs. Le dernier élément est le plus difficile à mettre en place, et pour cela, il faut s’aider du petit support cartonné noir. C’est un peu plus délicat et l’aide d’un adulte sera certainement nécessaire, cependant, un tutoriel est à retrouver sur le site internet. Le globe est ensuite à compléter avec les stickers à placer aux bons endroits !

Les petits carnets Mon petit cahier sont aussi à découvrir et à offrir, en ce début d’année scolaire, pour petits et grands. Les enfants vont s’amuser à dessiner leurs copains, l’école, la maîtresse, écrire les prénoms des camarades et pour les plus grands raconter leurs petits et grands secrets, leurs aventures, leurs rêves… Les cahiers de 48 pages lignées, sont adorables, presque personnalisables, avec des couvertures différentes, permettant ainsi de mieux cibler les enfants, selon leurs rêves, leurs caractères, leurs passions… L’ouvrage est souple, assez solide et adorable, en format A5, aux coins arrondis, pour éviter de l’abîmer. Les lignes en pointillés, à l’intérieur, permettent autant de faire de superbes dessins, que d’écrire droit.

Pour une rentrée plus ludique et enthousiasmante, Pirouette Cacahouète propose une sélection attrayante et amusante, avec notamment un globe terrestre à monter seul, présentant une activité créative sans colle ni ciseau, ainsi qu’un petit carnet, pour noter tout ce qui peut passer par la tête des enfants, des secrets, des envies, des histoires, des dessins…

La marque française et engagée Pirouette Cacahouète est à retrouver par ici.