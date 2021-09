I.S.S. Snipers – Khôl Murdock

Khôl Murdock est le deuxième tome de la nouvelle série de science-fiction I.S.S. Snipers, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Stéphane Louis et Stéphane Créty, parue fin août 2021, qui présente une histoire complète, des assassins au service de la Fédération des Planètes Unies.

Il se dit des tas de choses sur les Snipers. Il y a rarement de bonnes choses et plus souvent des mauvaises, mais il faut surtout dire que le job est toujours fait ! Parfois ça pouvait prendre un peu plus de temps, mais ceux qui tenaient tête à l’armada finissaient toujours par mettre un genou à terre et perdaient, la plupart du temps, leur tête. Le monde pourri de Khâliste-24 est un genre de souvenir honteux, que l’on préférerait ne pas ramener sur le tapis. Au-dessus de cette planète, l’armada se préparait. Un petit vaisseau quitta un plus gros, pour tenter d’atterrir sur cette hostile planète, qui possède une météo digne d’une fin du monde. Khâliste-24 est une boule d’eau de mer, de la taille de Jupiter. Son eau est raffinée, le sel ôté par une machinerie antique, qui a été pris en main par un petit malin, mettant ainsi la main sur une des principales ressources.

Avec un système ingénieux et mais aussi complexe, la planète, avec la technologie alien, est une des ressources principales de l’humanité, mais bien plus que cela encore. En effet, le snipers loup Khôl Murdock, va le découvrir bien malgré lui, car il est envoyé seul, pour mettre à terre un monstre modifié, le gouverneur local, le chef des rebelles séparatistes, Maïakhil Gunnar. Ancien snipers, des mutations et des implants corporels font de lui un surhomme, une machine de guerre. Ainsi, la mission de Khöl Murdock s’avère bien plus périlleuse que prévue, surtout que tout ne lui est pas révélé ! La bande dessinée présente un nouveau héros, un loup snipers, qui fait partie d’une unité secrète au sein de snipers. Un héros étrange, animal et pourtant captivant, intéressant. Des flashbacks présentent quelque peu sa vie antérieure, mais pas seulement, rythmant et enrichissant ainsi le récit. L’action est bien évidemment au rendez-vous, avec une intrigue plutôt plaisante et bien menée, qui révèle les défauts de cette Fédération des Planètes Unies. Le dessin est vif, avec un trait puissant, fluide et dynamique, présentant quelques belles planches, et scènes d’action.

Khôl Murdock est le deuxième tome de la série I.S.S. Snipers, des éditions Soleil, qui présente un nouveau héros, un snipers loup, un alpha issu d’une unité expérimentale et secrète, qui va devoir mener seul une mission périlleuse, dont il ne connaît pas toutes les finalités…