Hotell – Un comic horrifique des éditions Black River

Hotell est un comic de John Lees et Dalibor Talajic, paru aux éditions Black River, en juin 2023. Un ouvrage qui présente quatre histoires d’horreur interconnectées, qui se déroulent dans un hôtel mystérieux, qui semblent n’apparaître qu’à certaines personnes.

Devant un tableau de grande taille, un homme affirme que cela est effrayant. Il présente Pierrot, expliquant que le lieu lui doit son nom : Pierrot courts. Le tableau est présent depuis le début ! L’homme en vient à le détester… Mais il s’excuse, pensant que le lecteur n’est pas là pour une leçon d’histoire, mais plutôt pour une chambre ! Jack Lynch, le réceptionniste, continue par expliquer que tous les gens qui viennent à cet hôtel ont une histoire. En effet, chacun a sa quête, sa petite guerre à mener… Il y a quelque temps, le week-end de l’éclipse, il y a eu une sacrée histoire ! Le réceptionniste pense que dans la vie on n’a que ce que l’on mérite, qu’on récolte ce que l’on sème. Cependant, il pense également que la cliente de la chambre 1 ne méritait pas de subir tout cela…

Le réceptionniste et ce portrait de Pierrot mettent tout de suite mal à l’aise ! Des regards et des paroles étranges qui proposent de découvrir le week-end de l’éclipse et les histories des clients… Le comic est plutôt bien mené, proposant de découvrir quatre histoires d’horreur, quatre clients de l’hôtel, le même week-end. Des personnages qui vont s’entrecroiser tous reliés à cet hôtel et à leur hôte inquiétant. Les secrets enfouis, les douleurs, les histoires sombres et violentes sont au cœur des vies de nos protagonistes qui semblent attirer par cet endroit malfaisant. Des rêves bizarres, des créatures horrifiques, des démons et des révélations se font au fur et à mesure des histoires qui se déroulent. La bande dessinée est dérangeante, captivante et intrigante, plutôt bien mené pour ce genre horrifique. Le dessin reste bien exécuté, avec un trait fluide, des personnages expressifs et un découpage efficace.

Hotell est un comic horrifique et fantastique plutôt bien mené, des éditions Black River. Un récit d’horreur qui entremêle parfaitement quatre histoires de clients de cet étrange hôtel qui semble n’apparaître qu’à certaines personnes, perdus sur la route 66…

