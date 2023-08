Ma petite collection – J’habille mes amies – Les fées du jardin

Les fées du jardin est un nouveau titre de la collection Ma petite collection – J’habille mes amies, des éditions Usborne. Un cahier souple, paru en mai 2023, qui propose aux enfants de compléter des scènes magnifiques, avec l’aide de plus de 250 autocollants réutilisables.

La première page présente un bref sommaire, qui permet de se retrouver facilement. Douze scènes différentes sont donc à découvrir, sur lesquelles, les enfants vont pouvoir coller les stickers. Ces autocollants sont à retrouver, à la fin de l’ouvrage et sont classés selon les scènes et pages. C’est une maison féérique qui se dévoile, sur la première double page, avec la fée Rosie. La petite fée habite une petite maison nichée dans un tronc d’arbre, au fond d’un jardin. Les enfants sont invités à se servir des autocollants, pour habiller Rosie et décorer les pages. Des fleurs et des papillons, entre autres, sont à coller sur l’illustration.

Ainsi de suite, et principalement sur des doubles pages, les enfants vont retrouver de superbes scènes, avec des fées, qu’ils vont embellir et personnaliser, avec l’aide des autocollants. L’activité est simple et indémodable, elle plaît toujours autant. Les illustrations transportent facilement les enfants dans un univers féérique, au bout d’un jardin. Un texte accompagne le dessin, décrivant la scène et apportant des informations sur les personnages, le lieu… C’est simple, clair et adapté aux jeunes lecteurs. Le cahier reste très plaisant, avec cet univers plein de douceur, qu’il faut compléter avec des autocollants. Le jardin se dévoile autrement, entre fleurs, potager, balançoire, cueillettes et papillons.

Les fées du jardin est un livre souple, de la collection Ma petite collection – J’habille mes amies, des éditions Usborne. Un cahier d’activités simples et captivantes, qui invite les enfants à personnaliser des scènes fantastiques, avec l’aide de plus de 250 autocollants réutilisables.

