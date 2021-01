Il faut flinguer Ramirez : Chasse à l’homme ouverte chez Glénat !

Partagez





Déjà un second acte pour un triptyque explosif aux Éditions Glénat : Il faut flinguer Ramirez ! Une chasse à l’homme grandeur nature, suite à un énorme quiproquo. Des mafieux pensent avoir repéré un tueur à gages, recherché par toutes les polices et le cartel le plus productif du territoire ! Il serait à présent, reconverti en vendeur « expert » d’aspirateur nouvelle génération !

Road-movie (Tarantinesque), Ambiance “Kill me three times” et explosions multiples à prévoir pour la lecture des deux premiers actes d’une néo-fiction-criminelle mixant style US et année 80 !

Pour ceux qui auraient raté la sortie :

Falcon City, Arizona, une salle d’interrogatoire … Un employé de Robotop, une entreprise de vente d’aspirateur connue, est assailli de questions sur son collègue de travail : Jacques Ramirez, un homme simple, sans histoire, et muet pour couronner le tout. Il semble être accusé d’un bon nombre de catastrophes ayant eu lieu récemment dans les alentours !!! Ainsi que de plusieurs « meurtres » . Une nouvelle inimaginable pour le partenaire de Ramirez …

Le point sur la série :

Dès sa première sortie, le 30 Mai 2018, elle avait conquis les coeurs de tous les lecteurs grâce à l’originalité de son récit. Montée tambour battant, tel un film américain à gros budget, alternant histoire rocambolesque teintée d’hémoglobine, flashs-back, coupures pubs, on la lisait après avoir passé l’aspirateur, un bol de pop-corn dans une main, et la BD dans l’autre, en assistant bouche bée à la descente aux enfers de ce pauvre bougre de Ramirez. Sans savoir exactement qui il était …

Je suis au regret de vous annoncer que pour ce deuxième opus, il faut continuer à vous accrocher !

Acte 2 :

Poursuivi par tout un oligopole plutôt agressif, entrainant dans sa chute, deux braqueuses pas très catholiques … ou l’inverse, le lecteur n’a toujours aucun moment de répit : ni pendant l’avancement « napalmique » du récit. Ni pendant les « poses » pub. L’auteur, Nicolas Petrimaux, s’amuse gentiment, à mettre en avant l’immoralité des annonceurs, des éditeurs de magazines « people », ou même de super-prods cinés, en nous proposant de gros « fakos » débiles qui nous font pouffer de rire au fond de nos fauteuils ! Et ce n’est pas @jojotrikit69lol qui nous contredira !! (cf acte 2 p 67)

L’esthétique parfaite des doubles pages, la fragmentation des planches tel un storyboard cinématographique deux point zéro, les tronches de « gros méchants » des protagonistes … valent un bien fameux détour ! Il faut flinguer Ramirez aux Éditions Glénat, c’est du napalm en barre !

Ma conclusion :

En bref, s’engager dans la lecture de Il faut flinguer Ramirez, aux Éditions Glénat, c’est croire à une histoire vrai. Se plonger corps et âme dans un univers complet, construit de bout en bout, par Nicolas Petrimaux et ses multiples assistants ! Puis adhérer à cette fiction sombre et « hémoglobinesque » avec ses applications QR codées « tentaculaires »: musique spécialement conçu pour la lecture de la BD, le love center … Je vous laisse découvrir tout ça en suivant ce lien >> http://www.flinguerramirez.com/