Esprits & créatures du Japon est un nouvel et bel ouvrage de Benjamin Lacombe, qui poursuit ainsi son hommage au Japon et à l’œuvre de Lafcadio Hearn. Un livre superbe, aux illustrations sublimes, paru aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose, en décembre 2020.

Dans la province d’Omi, il y avait une fois un homme appelé Totaro. Il possédait une maison qui s’élevait non loin d’un célèbre temple bouddhiste, sur les rives du lac Biwa. L’homme possédait quelques terres et vivait largement. Mais à vingt-neuf ans, l’homme était encore célibataire. Il avait donc l’ambition d’épouser une femme parfaitement belle, cependant il n’avait pas encore trouvé de jeune fille répondant absolument à son idéal. Un jour, alors qu’il traversait le pont de Seta, il vit, accroupi près du parapet, un être étrange. Un corps assez semblable à celui d’un homme, mais noir comme de l’encre. Le visage de la créature paraissait celui d’un démon, avec des yeux verts, comme des émeraudes. La barbe, quant à elle, était pareille à celle d’un dragon. Après avoir éprouvé une grande frayeur, Totaro fut captivé par les yeux verts qui le regardaient avec une grande douceur.

C’est encore une fois un sublime ouvrage à découvrir, un joli recueil où Benjamin Lacombe s’intéresse à la nature et à la figure animale, à travers les contes et légendes du Japon. Ainsi, après un sommaire et une préface de Matthias Hayek, diverses histoires courtes et captivantes, pleines de magie, de fantastique et de créatures sont à découvrir, à lire et à découvrir par les illustrations sublimes du dessinateur. Des entités curieuses, bienfaisantes, fantastiques, d’origines diverses, mais naturelles, sont donc à retrouver dans ces récits, qui apportent, pour certains, une morale, une leçon de vie, ou un rappel à apporter le bien autour de soi et à respecter la nature. L’harmonie règne en ce recueil qui est un très bel ouvrage, avec le trait si particulier et fascinant de Benjamin Lacombe, qui entraîne, par ses dessins, les lecteurs dans un univers envoûtant, merveilleux et très séduisant.

Esprits & créatures du Japon est un bel ouvrage des éditions Soleil, paru dans la collection Métamorphose. Un nouveau recueil de Benjamin Lacombe qui présente des histoires fantastiques, poursuivant son hommage à l’œuvre de Lafcadio Hearn, avec des illustrations toujours aussi sublimes.