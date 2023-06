“Il n’y a pas de Ajar” de Delphine Horvilleur au Théâtre Princesse Grace de Monaco le 17 juin

La saison du Théâtre Princesse Grace de Monaco touche à sa fin. Samedi 17 juin, aura lieu une représentation exceptionnelle de « Il n’y a pas de Ajar », un monologue contre l’identité de Delphine Horvilleur.

Delphine Horvilleur est l’une des trois femmes rabbins en France. Chercheuse et autrice, sa voix porte bien au-delà d’une communauté. Après Réflexions sur la question antisémite et Vivre avec nos morts(Éditions Grasset), elle compose pour le théâtre le monologue éclaté du fils imaginaire de l’écrivain Romain Gary et d’Émile Ajar, double fictif du premier.

Abraham Ajar, rejeté inventé de l’auteur de “La vie devant soi”, alias Gary/Ajar s’exprime depuis sa cave, son “trou juif”. Il se fait python ou souris blanche, maître ou esclave, femme ou homme, chrétien, juif ou musulman. Il se découvre à la fois lui-même et mille autres, miroir de théâtre planté face à nos inconscients.

La comédienne Johanna Nizard incarne cet enfant du siècle, être indéfinissable, qui désamorce les tensions identitaires, dans un monde et un temps qui les exacerbent toutes.

Le spectacle, présenté dans le cadre de la SemainePhilo 2023, sera suivi d’une discussion entre Delphine Horvilleur, rabbin et auteure, et Stéphane Habib, psychanalyste, philosophe et conseil dramaturgique.

“Il n’y a pas de Ajar”, samedi 17 juin à 20h au Théâtre Princesse Grace de Monaco.

Pour plus de renseignements : www.tpgmonaco.mc