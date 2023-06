Commercial : adoptez un look élégant et professionnel pour vos rendez-vous

Pour parvenir à convertir les potentiels clients, le commercial doit se montrer convaincant et faire preuve de sérieux. À elles seules, ses compétences ne suffisent pas pour y arriver. Son look joue également un rôle capital dans la réussite de ses entretiens. En tant que vendeur professionnel, vous devez prendre votre apparence au sérieux. Elle peut jouer en votre faveur ou en votre défaveur en fonction de ce qu’elle reflète. Alors, quel look adopter pour être élégant et professionnel pour vos rendez-vous ? Découvrez les éléments de réponse ici.

Portez des vêtements appropriés et surtout qui vous vont bien !

Pour réussir dans les affaires, le commercial doit soigner son apparence. Celle-ci joue un rôle essentiel dans la création d’une première impression positive. En effet, porter des tenues appropriées qui vous vont bien vous permet de vous mettre en valeur et de refléter une bonne image. Cela témoigne surtout de l’importance que vous accordez à votre profession et montre que vous prenez soin de votre apparence. C’est également un moyen de faire preuve de sérieux et d’inspirer la confiance des potentiels clients que vous rencontrez. Cette dernière est d’ailleurs indispensable pour conclure des ventes.

Vous habiller convenablement vous permet donc de montrer votre professionnalisme et ainsi mettre toutes les chances de votre côté pendant votre entretien avec les prospects. D’un autre côté, porter des vêtements élégants renforce votre crédibilité auprès de ceux-ci. Ils seront ainsi plus disposés à considérer vos offres et à effectuer un achat. Bien s’habiller renforce en outre l’estime de soi et permet de se sentir bien dans sa peau. Cela peut avoir un impact positif sur vos interactions avec votre interlocuteur, car vous pourrez vous exprimer avec plus de clarté. Veillez par conséquent à soigner votre apparence en portant des vêtements adaptés à votre domaine tout en vous alignant à l’image de marque de votre entreprise.

Un sac professionnel pour votre ordinateur et vos documents

Le sac est un accessoire de mode fonctionnel qui sait donner du cachet à un look. Il se révèle également pratique pour apporter le nécessaire à son rendez-vous avec un client. Par exemple, porter un accessoire en cuir tel qu’un sac d’ordinateur de qualité vous permet non seulement d’affirmer votre look professionnel, mais aussi de vous déplacer avec les documents indispensables pour l’entretien.

Ce type d’accessoire est bien meilleur qu’un cartable, car, grâce à ses nombreux compartiments, il vous permet de bien ranger vos documents afin de les retrouver facilement. Il est spécialement conçu pour offrir une excellente protection à ceux-ci ainsi qu’à votre ordinateur. Ce sac est assez grand pour contenir d’autres outils de travail ou d’autres accessoires nécessaires tout en leur garantissant une sécurité optimale pendant vos déplacements.

Son élégance vous permet en outre de peaufiner votre image de professionnel et de faire bonne impression auprès de votre client. Par ailleurs, vous présenter à un rendez-vous avec un sac d’ordinateur haut de gamme témoigne de votre goût pour la qualité et suscite le respect de votre interlocuteur. Contrairement aux contrefaçons, il vous confère une touche de crédibilité qui facilite la relation de confiance avec le prospect, optimisant ainsi les chances de le convertir.

Veillez à ce que vos cheveux soient bien coiffés

C’est tout à votre avantage d’avoir les cheveux bien coiffés avant de vous rendre à un rendez-vous professionnel. Lorsque ceux-ci sont en désordre sur votre tête, ils compromettent votre belle apparence, même si vous portez des vêtements élégants. En effet, les cheveux mal coiffés ternissent votre image de professionnel et vous décrédibilisent. Si vous travaillez pour une entreprise, vous présenter décoiffé peut porter préjudice à l’image de celle-ci et limiter vos chances de faire une vente. C’est pourquoi vous devez veiller à bien vous coiffer dans le cadre de vos entretiens avec des clients.

Cela est indispensable pour avoir une apparence soignée et faire preuve de sérieux. De plus, une belle coiffure saura booster votre confiance, ce qui se traduira dans votre manière de vous exprimer. De façon générale, l’utilisation de bons produits capillaires et l’usage de quelques appareils de coiffure suffisent pour révéler la beauté de vos cheveux et les coiffer convenablement. S’il le faut, pensez éventuellement à prendre rendez-vous chez le coiffeur avant de vous présenter à votre entretien.

Parfum, maquillage, bijoux : n’en faites pas trop !

Il est certes important pour un commercial d’être présentable pour ses rendez-vous, mais vous ne devez toutefois pas trop en faire au risque de ruiner vos efforts et de sembler superficiel. Pour avoir un look élégant, vous devez rester dans les normes. Vous pouvez vous maquiller, mais il faut garder à l’esprit que le maquillage adapté à une soirée ne convient pas toujours à un rendez-vous professionnel. Il en est de même pour les bijoux et parfois pour le parfum. Ce dernier doit être discret, car chaque personne a ses préférences en matière de senteurs et la vôtre pourrait indisposer votre interlocuteur si vous en mettez trop ou si elle est prononcée.

D’un autre côté, pour faire preuve de professionnalisme, ne portez pas beaucoup de bijoux. Quelques-uns suffisent largement pour arborer un look élégant et professionnel. En effet, vos préférences personnelles pourraient ne pas être du goût de vos prospects. De plus, il est malaisant pour certains de discuter avec des personnes très maquillées. Puisque vous ne connaissez pas les préférences de vos clients, privilégiez la sobriété en adoptant un look chic, mais discret. C’est d’ailleurs le meilleur moyen d’éviter à votre interlocuteur les distractions. Cela lui permettra ainsi de se focaliser sur l’essentiel.

Souriez ! La confiance en soi est essentielle

Outre l’habillement et la coiffure, le sourire favorise également la confiance en soi. Il représente un puissant levier de la communication non verbale qui peut influencer positivement votre interlocuteur et votre propre personne. En effet, sourire vous permet de détendre l’atmosphère et de faciliter les échanges en vous montrant accueillant et ouvert. Cette situation vous permet d’instaurer la sympathie dès le début de la rencontre et de vous sentir plus détendue.

Cela influence positivement votre comportement, car cet état d’esprit positif favorise votre confiance en vous lors des interactions. Vous pourrez ainsi vous montrer plus facilement convaincant. D’un autre côté, sourire vous permet de mettre à l’aise vos potentiels clients. Cela favorise l’établissement d’une relation de confiance entre vous qui pourrait se conclure par une première vente si les conditions sont réunies. De plus, le sourire se révèle particulièrement efficace pour dénouer les situations délicates ou les objections pendant l’entretien. Voilà autant de raisons et de manières d’adopter un look à la fois élégant et professionnel pour un rendez-vous lorsqu’on est un commercial.