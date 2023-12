Janod – De beaux jouets pour nos enfants

Janod, marque française de jeux et jouets, depuis 1970, présente chaque année une belle sélection pour le Noël de nos enfants. En effet, la marque émerveille encore, pour ces fêtes de fin d’année, avec des jouets et jeux, pour petits et grands, afin qu’ils continuent à s’épanouir et à grandir en apprenant, créant, s’amusant…

Janod, marque française de jeux et jouets, présente une belle sélection pour Noël, pour faire rêver les enfants. Des jouets pour éveiller les petits et les grands, imiter, imaginer, jouer et découvrir. Parmi les coups de cœur, France Net Infos a pu découvrir le Jeu des couleurs Pic Pic et chenilles, en partenariat avec WWF. Une boîte simple, qui renferme un jeu éducatif de science, mais aussi de dextérité et manipulation, pour les enfants à partir de 2 ans.

Le Jeu des couleurs Pic Pic et chenilles se compose d’un Pic Epeichette en bois, comme une boîte, d’une pince, d’un dé et de douze chenilles de couleurs. Tout le jeu est en bois, il est beau, avec des couleurs vives et harmonieuses. Le jeu reste simple, pour travailler la motricité fine des enfants et la dextérité. A jouer seul ou à deux, il faudra lancer le dé, pour savoir quelle chenille donner à manger à l’oiseau. Il y a six couleurs différentes et douze chenilles, permettant de découvrir et reconnaître les teintes, pour les enfants. A travers le jeu, les enfants vont apprendre les couleurs, à compter, mais aussi à pincer, tenir, maintenir, insérer…

Pour les enfants un peu plus grands, et du côté loisirs créatifs, Janod propose, en partenariat avec les éditions Hachette, le coffret 6 bijoux fleurs en perles à créer. Un coffret, pour les enfants, à partir de 6 ans, qui propose de fabriquer une bague, des bracelets et des colliers. A l’intérieur du coffret se trouvent un sachet avec le matériel, ainsi qu’un livret avec les notices, pour créer les 6 bijoux. Les instructions sont simples, bien détaillées, en phrases et pas à pas photographiés. Les enfants vont ainsi apprendre à faire une fleur en perles de rocaille, pour pouvoir, par la suite faire les différents bijoux. Des perles à motifs, des pompons, ou encore des breloques viennent agrémenter les bijoux à créer, tout comme les fils et élastiques. Ainsi, il y a tout le nécessaire dans le coffret pour créer de superbes bijoux à porter ou à offrir.

Janod, marque française de jeux et jouets, ne cesse de se renouveler, proposant une belle sélection de jeux et jouets, pour Noël. Des jeux, des coffrets, pour apprendre, comprendre, s’amuser et grandir, mais surtout s’émerveiller avec de jolis objets, de qualité.

