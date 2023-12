5 romans à découvrir et offrir à Noël

Aujourd’hui, nous vous présentons quelques romans que vous pourriez tout à fait offrir pour Noël. Faites vos choix !

Devant Dieu et les hommes – Paul Colize

“Le 8 août 1956 restera dans nos mémoires”, c’est ainsi que commence le nouveau roman “Devant Dieu et les hommes”de Paul Colize. Le roman se déroule en Belgique en 1958, et se centre sur la catastrophe minière de Bois du Cazier. Katarzyna Leszczynska, journaliste au “Le Soir”, contre toute attente dans un environnement professionnel dominé par les hommes, elle se voit confier la couverture du procès de Donato Renzini et Francesco Ercoli, deux mineurs italiens accusés de meurtre lors de l’incident. Mais on ne l’a pas envoyé là bas pour rien, il semblerait qu’elle ait un lien avec toute cette histoire …

Le récit mêle habilement le drame judiciaire et les témoignages poignants, tout en abordant des thèmes comme la condition féminine, le racisme et les difficultés des travailleurs immigrés. Ce roman de procès, riche en rebondissements, offre un aperçu captivant de la société belge de l’époque, marquée par des luttes de classes et des préjugés raciaux. Colize tisse une fiction autour d’événements réels, dévoilant l’histoire d’un pays à travers les yeux d’une femme journaliste dans un milieu dominé par les hommes.

Pour qui : Un must have à lire, Paul Colize nous emmène toujours plus loin avec brio.

L’affaire Sophie M. de Lionel Abbo et Yoann Perez

Le 16 décembre 2022, tôt le matin, le corps sans vie de la chanteuse Sophie M. est découvert dans son appartement. L’enquêtrice Victoire Miller, en charge de l’affaire, ne trouve aucun signe d’effraction, ni de vol, ni de traces ADN. Seul indice troublant : un jouet pour bébé, Sophie la girafe, inattendu sur une scène de crime. L’affaire soulève des questions profondes sur la parentalité et les choix familiaux.

Un exemple poignant est celui de Mr et Mme Rampeau qui, en décembre 1951, partent pour le Kenya avec leur bébé de neuf mois et reviennent sans lui un mois plus tard, laissant un mystère entier sur les raisons de cette disparition.

Pour qui : Pour ceux qui veulent lire un thriller à l’humour noir. Un délice. (pour en lire plus c’est par ICI>>)

Émilie se décrit comme l’exemple typique de la Parisienne arrogante. Elle préfère se déplacer en scooter pour éviter le métro surpeuplé. Son monde se limite à Montmartre, son quartier de prédilection, considérant le reste de Paris comme insignifiant. Plutôt que de s’apitoyer sur son sort après une rupture, elle choisit de s’aventurer sur Tinder pour s’amuser. Confiant et sans complexe, elle représente l’audace cachée en chaque femme. Elle partage ses aventures désastreuses et rocambolesques avec ses amis proches, les entraînant dans ses histoires sans détour ni censure. Pour qui : Pour ceux qui veulent découvrir l’humour tordant de Sophie Soga. A mourir de rire

Rainbow blues de Sophie Tarantini

Dans l’ombre des fleurs de cerisiers à Tokyo, des Français aux vies complexes se croisent. Swan, un jeune homme de 20 ans passionné par la course automobile et fortuné, cherche à profiter pleinement de la vie. Madeleine, mère d’un enfant sage, s’ennuie profondément dans son mariage et cherche des échappatoires en secret. Poppée Verone, une artiste tyrannique, se bat contre son incapacité à composer. Ces personnages, loin de leur pays d’origine, voient leurs névroses s’intensifier dans l’étrange univers du quartier de Shibuya. Le récit explore leurs interactions complexes, mêlant romance manquée, dangers et tragédie, dans un conte peut-être cruel où le pire semble toujours possible. Pour qui : ceux qui veulent un peu d’évasion et suivre des personnages attachants et totalement imparfait. La princesse celte de Philippe Favre et Olivier May Dans ce captivant roman historique, on plonge dans une époque où le pouvoir était féminin. En 499 avant J.-C., on suit Aruna, fille d’un chef celte, prise dans les filets d’un crime. Elle se retrouve embarquée dans un convoi à travers le Léman et les cols du Jura, portant un cadeau royal à la magala de Sekuadunon (Vix). Inconsciente des intrigues qui se trament dans sa destination, elle est aspirée dans une lutte féroce pour le pouvoir et la survie, confrontant la magala et ses guerriers loyaux à un prince ambitieux. Aruna doit naviguer dans ce chaos pour retrouver sa liberté. Un récit historique palpitant où le destin d’une femme défie l’histoire. Pour qui : si vous êtes un passionné d’histoire, vous adorerez