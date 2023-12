L’affaire Sophie M., un thriller décalé

Accrochez-vous pour un voyage détonant au cœur du mystère avec “L’Affaire Sophie M”, un polar trépidant signé Lionel Abbo et Yohan Perez paru aux éditions Hugo.

Dès l’aube du 16 décembre 2022, le monde est secoué par une nouvelle choquante : Sophie M., actrice adorée et icône nationale, est retrouvée morte, dans des circonstances aussi étranges qu’intrigantes. La scène de crime ? Son appartement, où Victoire Miller, commandante divisionnaire au passé complexe, et Gabriel Goldman, jeune recrue discrète, découvrent un indice pour le moins insolite : un jouet pour bébés, Sophie la girafe.

Ce polar n’est pas une enquête classique. Ici, chaque page est une plongée dans un univers où l’humour noir, les jeux de mots et les références culturelles abondent, donnant au récit un ton léger et captivant. Les auteurs tissent habilement une toile d’événements qui nous emmène bien au-delà de la France, jusqu’aux paysages époustouflants du Kenya, où le mystère de la girafe prend racine.

Quand Sophie la girafe devient la clé d’un thriller captivant

Mais “L’Affaire Sophie M” est plus qu’une simple énigme à résoudre. C’est une réflexion sur des thèmes profonds comme la parentalité, l’abandon, et les choix qui façonnent nos vies. Les personnages, hauts en couleur et parfaitement imparfaits, donnent vie à une histoire riche en rebondissements. Le duo Miller-Goldman est un mélange explosif d’expérience et d’innocence, chacun apportant une perspective unique à une enquête qui va bien au-delà de la recherche d’un tueur en série.

Avec une écriture dynamique, Abbo et Perez nous offrent un roman qui est à la fois un polar palpitant et un voyage cinématographique à travers des références culturelles qui résonneront chez chaque lecteur.

En bref, “L’Affaire Sophie M” est une lecture incontournable pour les amateurs de thrillers qui cherchent un peu plus que des meurtres et des enquêtes. C’est une aventure captivante, un roman décalé et une exploration des ombres de l’âme humaine, le tout saupoudré d’un humour qui fait mouche. Un polar qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière page !