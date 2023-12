De retour à Gwendalavir, Ewilan se prépare pour une expédition afin de reconduire le mystérieux Illian dans sa famille. Le voyage risque d’être compliqué, mais l’équipée formée rassemble les meilleurs guerriers, Marchombres et apprenti Marchombre.

Un quatrième tome des mondes d’Ewilan où les rapprochements et le bon temps vont être confrontés à de rudes épreuves. Disponible depuis le 8 novembre 23 aux Éditions Glénat.

Le décor :

Une geôle de la guilde…

Ellana, et son nouvel apprenti, Salim, sont détenus par la guilde à Al-Jeit, en attendant la décision du conseil. Mais les deux Marchombres ne comptent pas rester captifs bien longtemps. Après une brève explication sur le passé, Riburn Alqin fait son apparition de l’autre côté des barreaux. Ellana ne lui laisse pas le temps de les narguer, et l’accable gentiment, mais cyniquement de tout ce qu’elle peut !

Elle parvient à lui laisser une jolie cicatrice sur la joue, et tandis que celui-ci, vexé et surpris par son geste recule, une ombre le neutralise !!!! Enfin, un sauveur inattendu qui parvient à expliquer à Ellana comment utiliser son pouvoir pour se libérer de cette geôle, et qui disparaît comme il est arrivé…

Les deux fuyards se retrouvent à l’extérieur, après une brève entrevue avec seulement deux gardes, et se mêlent à la foule pour se faire oublier. Mais Salim tombe malencontreusement sur Jorune…

Pendant ce temps, une expédition dans les mondes de Gwendalavir se prépare. Et c’est avec une grande surprise qu’Ewilan retrouve Chiam et sa compagne. Erilys est totalement envoûtante, par sa beauté, mais aussi par son pouvoir. Lorsqu’elle salue Ewilan, elle pressent un grand danger.

L’expédition semble être préparée sous de mauvaises augures…

Le point sur la BD :

Si vous aviez raté les précédents épisodes, cliquez >>ICI<<

Quel univers riche et fastueux, traduit par les superbes illustrations de Cecilia Formica, Nicolas Vial et Laurence Baldetti, pour cette série aux Éditions Glénat ! Lylian continue l’adaptation inspirée de l’œuvre originale de Pierre Bottero, avec précision et mystère. Ce quatrième tome des Mondes d’Ewilan, nous expose une nouvelle fois aux difficultés et à l’aventure, mais aussi à l’introspection de la protagoniste principale. Le fait que le récit alterne entre dialogues et narration absorbe d’autant plus le lecteur dans les ressentis et les pensées des personnages, et leur évolution psychologique et sentimentale.

Ici, on assiste à des retrouvailles amicales, mais aussi amoureuses, bousculés par des doutes profonds. Ainsi que par le mystère de cette « méduse », d’une voix résonnant dans les esprits, et, des origines du pouvoir de ce curieux garçon.

La conclusion :

Un tome où dangers riment avec aventure, découverte/désirs, affection, et dépassement de soi !!! Le brûleur, faisant office de quatrième tome, nous plonge dans de nouveaux horizons et dans de nouveaux défis pour Les mondes d’Ewilan. Une série « chouchou » que l’on adore toujours autant par la beauté de ses graphismes, l’originalité hypnotique de cette adaptation. A retrouver aux Éditions Glénat !