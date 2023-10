Tadaaaaa ! Vous pensiez tout savoir du Scrabble ? Et bien, non ! Larousse Jeunesse réinvente le classique et nous présente “J’apprends à lire avec le Scrabble Junior”. Imaginez vos enfants, dès 5 ans, en train de s’amuser tout en apprenant à lire ni vu ni connu… Ça y est ? Vous voyez le tableau ? Accrochez-vous, car c’est une vraie petite révolution !

Et si on utilisait le Scrabble pour apprendre à lire à nos petits bouts de chou ? Ingénieux, non ? Un, deux, trois, c’est parti !

Le coffret pour apprendre à lire

On découvre alors trois jeux savamment orchestrés dans ce coffret unique. Le tout pour amener les petits esprits curieux à maîtriser progressivement lettres, syllabes, et mots. Il y a alors plusieurs niveaux pour commencer à apprendre à lire :

Niveau 1, “Méli Mélo des Lettres” : L’aventure débute ici ! Au départ, on propose par exemple 3 lettres : le M de maman, le P de papa et le C de chat. On introduit ensuite d’autres lettres au fur et à mesure. Une fois que l’enfant reconnait une lettre, on continue doucement tout en lui faisait prononcer. Une joyeuse pagaille de lettres où l’enfant doit déjà repérer celle qu’il connaît ! Puis, il se familiarise avec ces lettres, grâce à une image et un mot correspondant. Le défi monte d’un cran en associant un mot à sa première lettre. Quelle satisfaction de reconnaitre (et prononcer) la lettre qui débute le mot !

Et voila comment on apprend doucement mais gentiment à lire tout en s’amusant !

La Révolution Ludique de l’Apprentissage avec le Scrabble !

Les cartes, avec une touche de génie, adoptent les emblématiques pions du Scrabble Junior, permettant aux petits prodiges de se mesurer “à la manière des grands”. Chaque carte-mot est agrémentée d’une illustration soignée, faisant appel à la mémoire visuelle des enfants.

Pour couronner le tout, un précieux livret de 32 pages accompagne le coffret. Ce guide, plus qu’essentiel, dévoile les règles des jeux, prodigue des conseils éclairés aux parents et regorge d’astuces pour transformer l’apprentissage de la lecture en une véritable aventure passionnante.

Alors, chers parents et éducateurs, n’attendez plus ! Offrez à vos enfants un apprentissage ludique qui fusionne jeu et éducation. “J’apprends à lire avec le Scrabble Junior” n’est pas juste un jeu, c’est une invitation à la découverte, un tremplin vers la maîtrise du langage. Avec Larousse Jeunesse, le chemin vers l’alphabétisation devient une aventure captivante. Embarquez dans cette odyssée du savoir et regardez vos petits génies s’épanouir et briller ! Il est clair que la lecture ne sera plus une corvée par la suite. A vous de jouer !