Yann Marguet : une étoile comique

À l’origine, il y a le Big Bang. Puis une nébuleuse solaire, composée de poussières et de gaz. Et 4,54 milliards d’années plus tard, on est là, à scroller sur les réseaux sociaux entre deux vidéos de chats qui pètent. Quel est le sens de la vie ? Qu’est-ce qu’on fout là bordel ?

Yann Marguet nous accueille dans son salon. Avachi dans un fauteuil, une platine vynile à portée de main. Il a tout d’un ermite, mais l’intelligence d’un Patrick. Un Homo sapiens complètement paumé face à l’univers et ses mystères. À 6 ans, Yann s’est posé LA question qui hante L’Homme depuis son existence : “Pourquoi on vit ?” Telle une vérité absolue, sa mère lui a répondu : “Pour être heureux.” Sérieux ?

Exister, Définition nous plonge dans un paradoxe intersidéral de conneries. Yann Marguet concentre toute la vacuité de notre époque face à l’infini stellaire. Terré dans une antichambre qui renferme notre conscience collective. Bourru comme un sage de PMU, il nous confronte à l’absurdité stratosphérique de notre quotidien.

“Comment ne pas se sentir seul quand on est 8 milliards sur Terre ?” Toute la singularité de Yann Marguet se tient dans cette punchline. Sa capacité à souligner dans ses moindres détails nos petits riens d’égoïste primitif, au gré d’envolées philosophiques qui nous remet à notre place devant l’infiniment grand. Exister, Définition manie à merveille les ruptures de ton avec une subtile désinvolture.

Derrière cette parfaite incarnation de la bêtise humaine, Yann Marguet offre une palette d’émotions incroyables. Cet ermite stupide pétri de doutes n’en reste pas moins touchant. Car l’issue semble inévitable. “Pourquoi on vit ?” Pour exister le temps d’un selfie. Mieux vaut en rire avec une étoile comique.

Yann Marguet – Exister, Définition

La Scène Libre, jusqu’au 30 décembre