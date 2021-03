Jonas, de Lily Arcoeur, engagé et émouvant

Lily Arcoeur écrit depuis longtemps. Mais Jonas est son premier roman publié, et c’est un succès. Un roman ownvoice sur l’évolution de Louve, adolescente découvrant que son frère est gay, dans une famille catholique ultra-conservatrice.

Résumé

Il s’appelle William. Il est beau, anglais et c’est le nouveau au lycée dont tout le monde parle. Louve n’est pas le prototype de la fille populaire qui tombe sous les charmes du beau gosse. Mais là, William semble l’avoir choisie, elle…

Pourtant un jour elle le retrouve en train d’embrasser quelqu’un d’autre. Une personne essentielle à ses yeux, et sans doute sa plus belle amitié : Jonas, son frère.

Au coeur d’une famille conservatrice très engagée dans le mouvement Manif pour tous, la nouvelle ne va pas être facile à annoncer. Dorénavant, le quotidien devient un combat. Affronter les parents, soutenir Jonas envers et contre tout, et découvrir ses propres valeurs quand il faut s’affranchir de celles qui nous ont été inculquées. Ensemble, ils vont faire la plus belle des découvertes : l’amour est la meilleure réponse face au rejet et l’incompréhension.

À propos du livre

Depuis Février 2020, vous pouvez retrouver Jonas, de Lily Arcoeur. Un roman destiné aux jeunes adultes, paru chez Hugo New Way.

On y suit Louve, une adolescente de 16 ans vivant, avec son frère, dans une famille catholique ultra-conservatrice. Le genre de famille qui, en 2012, les traîne tous les dimanches à la Manif Pour Tous, ce fameux mouvement “apolitique” destiné à lutter contre le droit des personnes LGBT+ à se marier. Jusqu’ici, Louve suit le mouvement sans broncher, bien qu’elle n’en comprenne pas bien l’intérêt. Mais un jour, elle découvre son frère en train d’embrasser un garçon, son petit-ami à elle. Elle se sent trahie, par tous, et réagit violemment. Pourtant, quand son frère se fait harceler au lycée pour ce qu’il est, son opinion commence à changer. Au travers des yeux de Louve, on vit le coming-out de Jonas, mais surtout l’évolution de sa soeur. Son acceptation. Et sa lutte pour que Jonas aille bien, pour qu’il soit heureux, et qu’il n’aie plus jamais honte de ce qu’il est.

Mon avis

Le pari de Lily Arcoeur d’écrire Jonas du point de vue de Louve était risqué. Si on parle d’un jeune homme gay qui fait son coming-out, pourquoi ne pas le faire de son point de vue ? Tout simplement à cause du contexte. Tout prédestinait Louve et ses parents à rejeter Jonas. Une famille catholique ultra-conservatrice qui préfère passer ses dimanche à lutter contre le bonheur des autres plutôt que de s’occuper de celui de sa famille, forcément, c’est mal parti.

Ainsi, c’est comme ça que cela commence. Une adolescente assez égoïste et égocentrique, dans un contexte très hétéronormé. Peu de remises en question et un comportement assez puéril. Mais au fil des pages, au fil de l’histoire de Jonas, de sa douleur, de ce qu’il subit, Louve s’ouvre. Elle s’ouvre sur les autres, elle ouvre les yeux sur sa famille, et murit pour devenir quelqu’un de bien. J’ai trouvé cette évolution très touchante, même s’il faut s’accrocher au départ face à son attitude.

C’est une lecture assez éprouvante, étant moi-même directement concernée par le sujet. En effet, lire tous ces propos existant dans ces familles, qui continuent à passer leurs dimanches à lutter, aujourd’hui, contre la PMA, c’est perturbant. Lassant. Énervant. Mais ça ne m’a pas empêché de dévorer ce livre. Les émotions présentent dépassent d’ailleurs bien plus le simple dégoût. Car ce que vit Jonas est triste et poignant. Malgré une écriture assez simpliste, le thème est parfaitement exploité et retranscrit. En effet, le sujet est traité brillamment et sans aucun pathos.

Une lecture nécessaire à mettre dans tous les collèges et lycées !