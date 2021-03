Le petit monsieur, un bel album des éditions Glénat jeunesse

Le petit monsieur est un album d’Orianne Lallemand et Anne-Isabelle Le Touze, paru en janvier 2021, aux éditions Glénat jeunesse. Un conte moderne et touchant, sur la différence, l’entraide et l’amitié, qui fera réfléchir, petits et grands lecteurs.

Il était une fois un petit et vieux monsieur qui vivait seul dans une belle et grande maison, en bord de mer. Le matin, le vieil homme s’amusait avec ses trains électriques. L’après-midi, il se promenait sur la plage, par tout temps. Enfin, le soir, il dînait d’une boîte de sardines à l’huile, en regardant le soleil se coucher. Le petit monsieur avait une vie simple et bien rangée. Il était heureux, mais s’ennuyait un peu quand même. Un jour, sur le marché, le petit monsieur croisa des étrangers. Ils avaient le regard sombre, un baluchon et des habits déchirés. Des réfugiés qui ne savaient pas où aller, ni ce que l’on allait faire d’eux…

Au cours d’une réunion à la mairie, pour pouvoir accueillir une famille de réfugiés, le petit monsieur se proposa. Un élan de gentillesse, qui l’angoissa les premiers jours, tant les questions étaient nombreuses, et l’inconnu présent. Mais au fur et à mesure du temps, les étrangers et le vieil homme vont apprendre à se connaître… Ainsi le récit, pour petits et grands, présente un conte moderne touchant et délicat. A travers un texte plutôt bien décrit et détaillé, pour les jeunes lecteurs, fait de mots simples et justes, c’est une belle, tendre et émouvante histoire qui est à découvrir. Les thèmes de la différence, de la peur, du changement, de l’entraide et de l’amitié sont au cœur de ce récit touchant et profond, qui laisse à réfléchir à l’actualité. Le dessin est simple, avec des personnages anthropomorphiques, différents du petit monsieur, afin que visuellement les enfants puissent comprendre, coloré et expressif.

Le petit monsieur est un bel album, des éditions Glénat jeunesse, qui présente un conte moderne et touchant, autour des réfugiés, de la différence, de la peur d’autrui, du bouleversement, de l’entraide, de l’espoir et de l’amitié.