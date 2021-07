Joue à cache-cache avec Pieuvre – Editions Usborne

La collection, des éditions Usborne, Joue à cache-cache se complète avec le titre joue à cache-cache avec Pieuvre, paru fin mai 2021. Un livre à rabats, pour les jeunes lecteurs qui vont s’amuser à retrouver les animaux marins cachés, tout en enrichissant leur vocabulaire.

Une jolie pieuvre violette avec des pois invite à jouer à cache-cache. Elle cherche son amie Tortue. Des petits poissons se posent la question également. C’est derrière des coraux et un rabat que l’on découvre une belle tortue et son petit. A son tour, la tortue va chercher Crabe qui se cache. La petite tortue participe aussi, mais ne le voit nulle part ! Le crabe est camouflé derrière les algues, tout souriant. C’est au tour de Crabe de recherche un copain et c’est Hippocampe qu’il va falloir retrouver… Une étoile de mer aide le crabe et affirme que l’hippocampe n’est pas là ! Mais si, le cheval des mers est bien là, caché, lui aussi, parmi les algues…

Ainsi, à tour de rôle, les animaux marins cherchent chacun leurs amis, cachés derrière les algues, rochers, coraux, ou encore dans un coffre aux trésors ! A chaque double page une grande illustration est à découvrir, avec ces animaux qui se parlent, se cherchent et se présentent. La lecture est dynamique, tant par les dialogues amusants, que par le jeu de cache-cache. Les jeunes lecteurs sont rapidement pris dans le jeu, prêts à trouver les animaux marins cachés, et à les nommer, car il faut retrouver une tortue, un crabe, un hippocampe, un poisson-ange, pour finir avec la pieuvre, qui s’est cachée elle aussi ! Le livre animé permet aussi aux enfants d’enrichir leur vocabulaire et de découvrir les animaux marins, tout en s’amusant. Le texte est très simple, avec ces dialogues qui apportent une dynamique certaine. Le dessin est tout aussi plaisant, moderne et coloré, offrant un bel univers graphique à voir.

Joue à cache-cache avec Pieuvre est un livre à rabats, des éditions Usborne, qui propose aux enfants de découvrir les animaux marins, qui se cachent derrière de grands rabats, et de les découvrir un à un, à travers ce jeu toujours aussi amusant.