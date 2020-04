Kiroho – Les Disparus de Bois-sur-Mer

Les Disparus de Bois-sur-Mer est un récit complet d’une nouvelle série, Kiroho. Une bande dessinée à paraître prochainement, aux éditions Ankama. Un bel ouvrage, de Rémi Guérin et Brunowaro, qui vient rendre hommage au Sherlock Holmes de Hayao Miyazaki, dans un univers mystérieux, fait d’ombres et de fantômes.

A la fin du cycle de la vie, chaque être vivant devient une âme qui va rejoindre le portail de la renaissance. Mais il arrive que parfois, certaines de ces âmes ne puissent pas franchir le portail. Ces âmes se matérialisent sous des formes peu communes, qui sont appelées Kirohos. Des objets, des formes humaines ou encore des monstres qui, avec l’âge, deviennent de plus en plus puissants. Certaines personnes peuvent les percevoir, ce sont les chasseurs de Kirohos. Ces personnes doivent éviter que les Kirohos n’interfèrent avec le monde des vivants. Dans un joli manoir, un personnage, avec une pipe, affirme à Lise, qu’ils vont avoir bientôt un invité… Puis, il continue en expliquant que l’affaire qu’il amène leur visiteur est très grave, et qu’il a même peur qu’il ne soit déjà trop tard. C’est à ce moment-là que Lise démontre que les tours de passe-passe ne fonctionnent pas avec elle…

Le professeur Charles, le plus grand chasseur de Kirohos, reçoit la visite du maire de Bois-sur-Mer, qui fait la une des journaux, ces derniers temps. C’est pour cela que le professeur va accepter, tout de suite, l’affaire et tenter de remettre de l’ordre dans le village côtier. C’est accompagné de sa servante, Lise, qu’il va, sur place, mener l’enquête. La bande dessinée est plaisante, avec cet hommage, par le trait, tout d’abord, pour le Sherlock Holmes de Hayao Miyazaki, et aux dessins animés des années 80. Le récit est assez doux et plaisant, malgré la grande menace qui pèse sur le village de Bois-sur-Mer, et le terrifiant Kiroho que vont devoir affronter le professeur Charles et Lise. L’histoire est donc empreinte de fantastique et de magie, avec ses âmes perdues, damnées, qui cherchent, ici, à se venger. Une colère telle qu’elle aveugle et rend fou ce Kiroho… Une enquête bien menée et un affrontement animent cette bande dessinée au graphisme très doux, plaisant et délicatement coloré. Le trait est fluide, l’univers anthropomorphique plaisant et curieux, le découpage plutôt efficace.

Kiroho – Les Disparus de Bois-sur-Mer est une bande dessinée qui présente un bel univers fantastique et anthropomorphique, rappelant les dessins animés des années 80, notamment Sherlock Holmes, offrant un récit surprenant, à la fois doux et implacable.