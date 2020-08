La Momie au musée Lapidaire à Avignon jusqu’au 31 août

Partagez





Depuis cet été, gratuitement, on peut aller admirer au Musée Lapidaire, une momie de l’époque des premières découvertes en Egypte, et cela jusqu’au 31 août !

L’exposition comporte des bas-reliefs, des statues, des bibelots antiques, des fresques, des ornements…Les visites se déroulent du mardi au dimanche, suivant le protocole sanitaire (Covid-19) de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h http://www.musee-lapidaire.org

La momie attire un public jeune !

L’évènement de l’été au Musée Lapidaire :

La momie d’Avignon, celle d’une petite fille d’environ deux ans et quelques mois, fait partie d’un groupe attesté par neuf exemplaires seulement dans le monde : Berlin, Leyde, Liverpool, Londres, Rio.

À la conférence de presse, en juillet Cécile Helle la Maire d’Avignon précisait “La politique culturelle de la ville s’appuie sur les riches collections, des mécènes et admirateurs des arts anciens, la ville est l’une des cités, où les donateurs ont le plus oeuvré, pour la conservation des acquisitions datant du XXVIII° siècle à nos jours, le musée Lapidaire, va cette année marquer la saison par cette exposition unique dans le Sud-Est, nous en sommes très fier !”

Ces momies, datées entre la fin du Ier siècle av. J.C. et le milieu du Ier siècle ap. J.C…

Elles se caractérisent par un type spécifique de thanatopraxie. Les bras et les mains sont emmaillotés séparément. On ne va pas vous dévoiler la technique de ce procédé, tant il est complexe. On peut néanmoins dire, que donnant l’illusion du corps vivant, il est accentué ici par le soin apporté à maints détails anatomiques :

Nombril tatoué, tétons, cheveux, sourcils et lèvres teintés de rose.

En 2020, le British Museum a lancé une étude internationale visant à mieux comprendre les contextes et la provenance de cet ensemble qui soulève de passionnantes questions.

Le raffinement réservé à l’enveloppe corporelle de la petite fille, est acheminée à Avignon, en 1833, via la vente Sallier d’Aix-en-Provence.C’est bien entendu, l’une des plus opulentes collections méridionales d’antiquités égyptiennes, suscite autant d’admiration que d’émotion.

Momie infantile, aux indications singulières…

(Lin, parfois stuqué et peint sur les bandelettes)

87 cm de taille, ce qui donne un niveau de rareté !

Un peu d’histoire…

Date de création : Fin de la période ptolémaïque, début de la domination romaine Ier siècle après J.-C.

La momie est, d’après les radiographies, celle d’une enfant d’environ cinq, six ans. La technique d’embaumement est exceptionnelle. Afin de leur garder un aspect humain, le visage et le corps ont été enveloppés par des bandages de lin imprégnés de résine. Ainsi, le nez a conservé son relief, les lèvres, leur dessin et les membres, leur identité grâce à un “bandelettage” (technique employée par les Egyptiens) On a une impression de quelque chose de très soigneux. Poignets et bras sont parés de bracelets en lin stuqué et peint et les pieds chaussés de sandales de même matière. Une bandelette à l’image d’Hapi, protecteur des viscères, figure sur le côté gauche de la poitrine. Seules, une dizaine de momies de ce type sont attestées à l’époque impériale. Il pourrait s’agir des membres d’une même famille d’origine romaine, installée en Egypte.

Acquisition par la Fondation Calvet en 1833

© Fondation Calvet

Eric Fontaine