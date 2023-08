La vie sauvage des bébés animaux – Mes grandes découvertes

« La vie sauvage des bébés animaux » est un album grand format qui rejoint la collection de « Mes grandes découvertes » destinée aux enfants à partir de 6 ans. Ils auront le plaisir d’observer 75 espèces d’animaux grâce à de superbes photographies prises sur le vif, absolument adorables.

La collection « Mes grandes découvertes »

Les Éditions Gallimard Jeunesse proposent la collection « Mes grandes découvertes » dans laquelle les enfants pourront observer de superbes photographies autour de thématiques différentes. On retrouve des livres sur « Les mammifères », « Les insectes », « Les voitures », « Les félins », « Les pirates » et plus récemment le livre « Mon encyclopédie 6-9 ans du ciel et de l’espace » qui vaut le détour. Des livres riches en informations, visuellement magnifiques grâce à des photographies de qualité permettant d’observer le moindre détail.

Notre avis



L’album « La vie sauvage des bébés animaux » est de qualité, en grand format, à la couverture épaisse, et richement illustré par des photos réalistes. Il suffit d’observer cette adorable couverture pour avoir envie de plonger dans le livre et d’en apprendre un maximum sur les bébés animaux. Les enfants vont observer plus de 350 photos, dont 75 espèces différentes. Ils se retrouveront en pleine nature, dans la vie sauvage, à la découverte des habitudes de leurs animaux préférés. Ils seront en immersion dans leur lieu d’habitat depuis leur naissance. Enfin, ils auront parfois des photos détaillées, des photos émouvantes qu’ils n’auraient jamais eu l’occasion de voir. Important également, des textes détaillés les accompagnent, ils sont très bien rédigés et faciles à comprendre.

« La vie sauvage des bébés animaux » va permettre aux enfants de découvrir des animaux qu’ils ne connaissent pas encore. Soit, les observer dans le moindre détail et apprendre des anecdotes à leur sujet.

Le livre est disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse ainsi que sur Amazon.