Un oiseau juste là – Ed. Sarbacane

Un oiseau juste là est un album jeunesse cocasse, d’Emilie Chazerand et Marie Leghima, paru aux éditions Sarbacane, fin août 2023. Un conte amusant et tendre, qui présente Bernard et un oiseau, une amitié incongrue, drôle et charmante.

Bernard est un homme qui n’a pas un seul cheveu, même en regardant de près. Du coup, Bernard possède une belle collection de chapeaux, pour pouvoir cacher son crâne lisse. L’homme ne sort jamais sans son canotier, chapeau melon ou béret. Il possède même un chapeau haut de forme, qui lui donne un air un peu snob. Cependant, Bernard n’est pas un homme à porter un bob ! Avec ses couvre-chefs, il défile dans le quartier, fier comme une miss. Il va souvent jusqu’au parc, où il s’assoit sur un banc et regarde les nuages filer. Comme Bernard semble très bien élevé, lorsqu’une dame passe, il se découvre la tête pour la saluer.

Pendant ces quelques instants, il semble gêné de montrer son crâne nu ! Cela, jusqu’au jour où un oiseau vint se poser juste là, sur la tête de Bernard. L’homme a beau tout essayer, l’oiseau ne part pas. Il se sent bien ici, car le crâne lisse rappelle l’œuf que le volatil habitait, avant de venir au monde… Bernard va devoir s’y faire, l’oiseau ne part pas ! Une cohabitation et de nouvelles habitudes, pour les deux personnages. Le début d’une drôle d’amitié qui va révéler quelques surprises. Le récit est doux et amusant, avec des scènes cocasses et cette situation inattendue. Le texte se trouve adapté aux jeunes lecteurs et assez bien rythmé et détaillé, pour comprendre et suivre ce joli conte. Le dessin est aussi plein de poésie, avec un trait fin, simple et expressif.

Un oiseau juste là est un album jeunesse assez surprenant et amusant, des éditions Sarbacane. Un conte cocasse et poétique, qui présente deux personnages qui vont apprendre à vivre ensemble, offrant une amitié incongrue et drôle, à travers quelques scènes surprenantes.

