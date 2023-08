The Frontier, le deuxième tome – Ed. Le Lombard

Le deuxième tome de la série The Frontier, de Jacopo Paliaga et Alessio Fioriniello, est paru fin août 2023, aux éditions Le Lombard. Un album broché, qui présente un western fantastique, assez rythmé, dans cette suite, qui offre aussi son lot de combats épiques et de révélations.

Mr Bone vient rendre visite, dans son ranch, au docteur. Il lui manque un avant-bras… Le docteur lui souhaite la bienvenue et constate que son bras a subi des dégâts. Il demande s’il y a eu un problème. Mr Bone fait repousser ses os, la chaire et son bras. Avec ironie, il explique qu’il ne voit pas de quoi le docteur parle. Puis, il affirme qu’il a retrouvé le groupe de Jane, mais qu’il y a plus urgent ! En effet, ils doivent commencer le rituel. Mais il veut laisser la première équipe s’occuper de l’équipe de Jane, pour abréger leurs misérables existences. Loin de là, Notte passe ses doigts, pour remonter les cheveux de Jane. Elle est rapidement repoussée, par un geste brusque, avec la main de Jane. Cette dernière explique que si seulement elle pouvait parler, il y aurait tant de choses qu’elle lui demanderait…

Six chapitres sont à découvrir dans ce nouveau tome, qui offre son lot de rebondissements, de révélations et de combats épiques. Au sein du groupe, il y a beaucoup de tension, mais rien ne va plus lorsque la première équipe de Jane arrive, pour les affronter. Malheureusement, Jane ne conserve aucun souvenir de ses adversaires… L’ouvrage, entre manga et comic, offre une histoire captivante et assez bien menée, présentant un univers fantastique, parfois horrifique, inquiétant et captivant. Avec des flashbacks, quelques personnages se révèlent, permettant de connaître leur histoire. Les super pouvoirs sont toujours au rendez-vous, dans cette bande dessinée qui mélange les genres. Le dessin reste vif et efficace, parfois un peu maladroit ou trop succinct, malheureusement, car l’aventure vaut le détour.

The Frontier est une série, des éditions Le Lombard, qui se poursuit avec ce deuxième tome. Un western fantastique, inquiétant et captivant à la fois, qui vient ici offrir une nouvelle dimension et quelques réponses pour la suite de l’aventure.

