Tous nos rêves ordinaires – Ed. Sarbacane

Tous nos rêves ordinaires est un roman d’Elodie Chan, à paraître aux éditions Sarbacane, en septembre 2023. Un beau récit sur l’adolescence qui vient dépeindre le portrait d’une jeunesse, des années 2000, qui s’aime, se cherche, se bat, le temps d’un été…

Romane Fauvel et Lola Chaumanet sont main dans la main, comme d’habitude. Les jeunes filles sillonnent le lotissement sur leurs rollers quad. Elles font ça tous les après-midis, en minishorts. Cela ne semble pas les gêner que l’on puisse voir leurs cuisses, l’arrière des genoux pâle et la naissance des fesses. Romane et Lola sont des filles papillons, leurs rires virevoltent… Sur leur passage, les gens accrochent des regards. Lola freine, elle veut faire une pause, car il fait chaud. Elle attache ses mèches blondes en queue-de-cheval. Romane la suit et jette sa chevelure rousse en arrière, ça fait comme des flammèches dans la lumière du soleil.

Le roman est à classer pour cette rentrée littéraire, avec ce portrait d’une jeunesse, des années 2000. Des adolescents d’un lotissement, qui se croisent et s’entrecroisent, le temps d’un été. Des vacances qui vont être synonymes de découvertes, d’amour, de rencontres, de combats, de tourments, de rêves, de désirs, de violence… Le récit est très bien écrit, décrivant ces sentiments divers traversés par les différents protagonistes. Les portraits sont touchants, et chaque lecteur pourra se retrouver plus ou moins dans ces personnages. Liberté, limites et impertinences sont au cœur de leur vie. Le récit reste hypnotique et puissant, assez captivant, pour décrire cette jeunesse, également sensuelle, qui se cherche.

Tous nos rêves ordinaires est un roman ado-adulte, des éditions Sarbacane, qui présente le portrait brûlant d’une jeunesse qui s’aime, des années 2000. Un récit puissant, sensuel, hypnotique et captivant, à retrouver et découvrir pour cette rentrée littéraire !

Lien Amazon