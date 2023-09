Les meilleurs jeux de loterie disponibles en France

Le jeu du loto est extrêmement pratiqué en France, et pas seulement parmi les amateurs de paris et de jeux d’argent. Non, en fait, tout le monde a déjà validé une grille de loterie au moins une fois dans sa vie dans l’espoir de décrocher une somme pharaonique. Si vous cherchez les meilleures loteries disponibles en France, ne cherchez pas plus loin, on vous explique tout !

Mais avant revenons rapidement sur l’histoire du loto en France et sur ses débuts.

Histoire et naissance du loto en France

La première loterie nationale a été organisée en 1505. L’entreprise a toutefois échoué, ce qui a entraîné l’interdiction de toute loterie à l’échelle nationale pendant deux siècles. Rien que ça.

Mais en 1754, à l’initiative de la marquise de Pompadour, la Loterie Royale est fondée. C’était en fait la première tentative d’établir une loterie nationale pour financer le développement d’une académie militaire dans le pays.

Ensuite, la Loterie Nationale France a été créée en 1933 et a succédé à la Loterie Royale. Dans les années 1970, le Premier ministre français a signé un décret établissant France Loto comme jeu de loterie officiel du pays.

Quelles sont les loteries disponibles en France en 2023 ?

1. EuroMillions

Le premier tirage de l’EuroMillions a été organisé le 13 février 2004 à Paris, alors que la loterie a été officiellement présentée au public une semaine plus tôt. Les premiers pays participant à cette loterie étaient le Royaume-Uni, l’Espagne et la France. EuroMillions était donc depuis ses débuts une loterie transnationale.

Le succès du jeu a été immédiat en raison du fait que l’on peut y gagner des prix énormes. La Suisse, le Portugal, le Luxembourg, l’Irlande, la Belgique et l’Autriche ont rejoint le jeu en 2004. À ce jour, l’EuroMillions fait toujours partie des meilleures loteries européennes avec l’EuroJackpot.

Le jackpot garanti est de 15 millions d’euros, tandis que la limite du jackpot est de 250 millions d’euros. Si vous jouez au loto en ligne ici, ce sont des dizaines de millions d’euros potentiels qui vous attendent. De quoi changer votre vie pour de bon !

2. Loto de la Française des jeux (FDJ)

Vous souhaitez participer à une loterie dont le jackpot est garanti à 2 millions d’euros ? Si c’est bien le cas, vous devriez essayer France Loto ! Le loto FDJ existe depuis plus de quarante années et, c’est certainement la loterie leader en France avec l’EuroMillions. Le coût d’un billet de France Loto est de 2,20 € et donne le droit de participer à la loterie principale et à un tirage complémentaire.

Bien que le jackpot maximal puisse atteindre 36 millions d’euros, personne n’a encore gagné cette somme. Le prix le plus élevé du Loto français a été remporté par un joueur le 6 juin 2011 : l’heureux gagnant a remporté 24 millions d’euros, ce qui reste une énorme somme. Et, surtout n’oubliez pas de vérifier les nouveaux résultats du loto, votre grille vaut peut-être des millions !

3. EuroJackpot

L’EuroJackpot a officiellement débuté le 23 mars 2012, date du premier tirage. Il s’agit d’une des loteries en ligne les moins connues de France qui concurrence directement l’EuroMillions. Ce jeu consiste à choisir 5 numéros de 1 à 50 et 2 numéros en euros de 1 à 10. Le nombre de combinaisons potentielles est supérieur à 32 000 et la mise minimale est de 2 €. Cependant, il n’existe pas moins de 12 catégories de prix. En tenant compte de toutes les catégories de prix, la probabilité de gagner au moins un prix avec un seul ticket Eurojackpot de 2 € est de 1 sur 26.