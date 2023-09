L’Allemand en BD – Ed. Larousse

L’Allemand en BD est un ouvrage ludique et d’apprentissage, des éditions Larousse, paru fin août 2023. Un livre qui offre une méthode ludique et innovante, pour perfectionner sa maîtrise de l’Allemand, à travers une histoire en BD, simple et immersive.

L’ouvrage débute avec une préface qui explique que la bande dessinée ludique et pédagogique propose d’apprendre l’allemand tout en s’amusant. Il se compose de douze chapitres structurés, avec des dialogues dans les cases, du vocabulaire, des phrases pour s’exprimer et de la grammaire. Le contenu de chacun de ces chapitres est à retrouver sur la première page de celui-ci. Dans la bande dessinée, on retrouve des personnages récurrents, Sofia et Felix et aussi tout au long des chapitres. Les principaux mots de vocabulaire restent propres au thème des chapitres. Des exercices viennent compléter l’ouvrage. Expressions, grammaire sont d’autres parties à retrouver, afin de se perfectionner et d’apprendre, pour maîtriser la langue, au fur et à mesure.

Le livre est fort intéressant et captivant. Il propose, à travers la bande dessinée, notamment, d’apprendre l’allemand. Une méthode ludique et innovante, qui reste facile à comprendre et permet ainsi de suivre les péripéties de la vie quotidienne de Sofia et Felix. Les dialogues permettent de se familiariser plus facilement avec la langue authentique. Les situations de la vie quotidienne invitent à mieux comprendre et s’immerger, afin de mieux s’exprimer par la suite. Le vocabulaire est enrichi, et la mémorisation des phrases essentielles se fait assez rapidement et simplement. Pour perfectionner la compréhension, l’expression, à l’oral comme à l’écrit, la méthode reste captivante et efficace. Des exercices progressifs permettent de vérifier les acquis et de valider les points de grammaire fondamentaux. Un lexique vient également compléter l’ouvrage.

L’Allemand en BD est un ouvrage ludique, des éditions Larousse, qui propose de perfectionner sa maîtrise de la langue. Un livre complet, à la méthode innovante et efficace, pour apprendre et comprendre facilement, et s’immerger dans les situations de la vie courante, afin de pouvoir mieux s’exprimer en allemand, par la suite.

