Reckless – Descente aux enfers

Descente aux enfers est un nouveau récit complet de la série Reckless, des éditions Delcourt, paru fin août 2023. Un comic, un cinquième tome, d’Ed Brubaker et Sean Phillips, qui fait suite au récit précédent, Ce fantôme en toi. Il offre un diptyque intéressant et captivant, pour les lecteurs et fans de la série.

Trois jours avant l’arrivée d’Ethan à San Francisco, un homme, dans une voiture, observe des enfants dans un parc. Il semble boire du café, dans son thermos. Soudain, quelqu’un l’interpelle, à la fenêtre, demandant si c’est bien lui Rennie. L’homme est surpris, il se demande ce qui se passe. La femme lui demande également s’il ne la reconnaît pas… après une seconde de réflexion, Rennie reconnaît Rachel ! La femme affirme que c’est bien cela, puis sort une arme et tire dans la tête de Rennie. C’est dans une petite rue écartée de Walnut Creek, à l’est de la baie, qu’un homme s’est fait descendre, en plein jour et en pleine rue, devant des enfants… Les journaux d’Oakland et de Frisco en ont parlé. Mais à ce moment-là, Ethan n’était pas encore au courant. Il se trouvait à L.A. alors pourquoi aurait-il lu la presse de San Francisco ?

Ce récit-là est un peu plus attendu, permettant de clôturer un diptyque. En effet, le précédent album présentait plus une enquête d’Anna, Ethan étant absent. Voilà donc pourquoi Anna était seule… Et c’est de nouveau un thriller maîtriser et captivant qui est à découvrir. Ethan en doit une à un voisin, devenu un ami. Aussi, il ne réfléchit pas trop lorsqu’il lui demande de retrouver sa belle-fille disparue, alors que notre détective n’aime pas réellement ces affaires-là. Mais c’est une sombre affaire qui se profile et Ethan Reckless ne va pas en sortir indemne… Une fois de plus, la bande dessinée est très bien découpée, en plusieurs parties, permettant une lecture plus fluide et de pouvoir s’arrêter. La vengeance, la haine, la violence restent au cœur de ce comic, qui offre un beau final au diptyque. Le dessin reste plaisant, avec un trait assez épais, jouant avec les ombres.

Descente aux enfers est le cinquième tome de la série Reckless, des éditions Delcourt. Un comic qui vient clôturer un diptyque, avec le tome précédent, offrant une belle dynamique et vient répondre aux questions des fans. Un thriller bien mené et captivant, offrant une affaire bien sombre de violence et de vengeance…

