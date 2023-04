Le modélisme revient en force en France !

Alors qu’autrefois le modélisme et la peinture de maquette ne semblaient être réservés qu’à nos parents et à quelques passionnés, tout à changé depuis le confinement. En effet, l’apparition de temps libre associé avec la proposition de grandes licences en termes de modélisme a vu exploser le marché du hobby des maquettes.

Mais pourquoi un tel engouement ?

Il y a encore quelques années lorsqu’on parlait de modélisme ou de peinture de maquettes, on avait en tête une image bien poussiéreuse. Très souvent celle d’un magasin peu attrayant dans lequel on trouvait presque exclusivement des modèles d’avion de la seconde guerre mondiale, quelques voitures mais rien de très amusant.

Néanmoins un vent de popularité s’est mis à souffler depuis l’épisode du COVID et du confinement qu’il a entraîné. Celà s’explique par deux raisons. La première est qu’autrefois la proposition était assez pauvre et que si on n’avait pas de passion pour l’histoire il était compliqué de trouver chaussure à son pied. Mais depuis les grandes licences se sont mis à proposer des maquettes à monter, à peindre et à collectionner dans leurs univers. On trouve donc aujourd’hui des maquettes pour Marvel, le seigneur des anneaux, Star Wars et moins connu du grand public mais beaucoup plus des modélistes, Warhammer. Certaines de ces licences existaient déjà depuis longtemps mais ce n’est que dernièrement qu’elles ont explosé en popularité.

L’autre raison de ce succès est tout ce qui touche au mouvement de l’Art Thérapie. Depuis quelques années on nous a fait comprendre que pratiquer une activité créatrice était bon pour l’équilibre de l’esprit, nous aider à aller mieux. C’est ainsi qu’a fait son grand retour le coloriage ou l’aquarelle. Qui a t’il de plus satisfaisant que d’avoir une grappe de plastique entre les mains, puis de voir apparaître une figurine, puis de la peindre et la voir en quelque sorte prendre vie à la fin du processus ? C’est en celà que l’on peut expliquer la grande popularité de la maquette ces dernières années.

Où peut-on se procurer tout le matériel ?

Avoir une boîte de maquette entre les mains n’est bien évidemment pas suffisant pour se lancer dans l’aventure. Il va vous falloir un peu plus de matériel, notamment une pince coupante, cutter, de la colle et surtout de la sous-couche, des pinceaux et bien entendu de la peinture. L’avantage c’est qu’avec l’explosion de la popularité du modélisme, la proposition de matériels et de peintures à suivi cet engouement.

Il y a un site qui sort particulièrement son épingle du jeu pour son matériel de modélisme et sa gamme de peinture avec des coloris et des choix uniques et il s’agit de Green Stuff World.

Non seulement vous allez pouvoir y trouver absolument tout le matériel nécessaire à la réalisation de vos maquettes, du montage à la peinture, mais il s’agit réellement d’une référence majeure sur le marché français. S’il vous faut de la peinture acrylique pour le modélisme et la maquette vous allez pouvoir y trouver absolument tout ce qu’il vous faut. Vous allez également pouvoir tester des peintures uniques et notamment la gamme colorshift caméléon qui donne un aspect métallique multicolore qui va changer en fonction du point de vue et de la lumière.

Une passion qui ne s’arrête pas au modélisme !

Et le plus beau dans tout ça c’est que cela ne va pas s’arrêter une fois que votre figurine sera montée et peinte. Qu’il s’agisse de Marvel, Star Wars, le Seigneur des Anneaux et bien entendu Warhammer, tout est en lien avec un jeu de plateau disposant de ses propres règles vous permettant de vivre et de recréer des batailles épiques.

Si il y a bien un domaine qui ne cesse de croître en popularité ces dernières années c’est bien celui du jeu de société. Alors si vous aimez ça, la maquette et le modélisme répondront pleinement à vos attentes. Il existe même des applications pour trouver des personnes qui partagent la même passion que vous sur le même jeu afin de pouvoir vous affronter. Mais vous n’allez pas le faire avec des figurines toutes grises sans peinture ? C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons une fois de plus de faire appel à la vaste proposition de produits de Greenstuffworld dont vous trouverez le lien juste un peu au-dessus.