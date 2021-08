Le top des gommages pour le corps spécial retour de vacances

Le gommage du corps fait partie de mes routines beauté préférées depuis toujours. Et si j’aime gommer ma peau tout au long de l’année, je m’y tiens encore plus au retour de vacances. Car contrairement à ce que l’on pourrait croire, le gommage n’abîme pas le bronzage, bien au contraire ! Il élimine les peaux mortes de la peau pour qu’elle resplendisse encore plus. Voici donc mon top des gommages pour le corps à l’occasion de cette rentrée 2021.

Le gommage au sucre de canne de Lueur du Sud

Je dois vous avouer que je ne connaissais pas du tout la marque Lueur du Sud. Et c’est bien dommage, car elle me semble très prometteuse. Il s’agit d’une entreprise française qui propose des soins essentiellement bio. Le catalogue est d’ailleurs très complet : soins pour visage et corps, des huiles essentielles également. J’étais donc ravie de tester le gommage au sucre de canne qui est une pépite, clairement ! C’est mon number one des gommages de cet été. Il possède tout ce que j’aime : de gros grains qui gomment en profondeur, une texture douce et hydratante et une odeur hyper agréable. Tous ses ingrédients sont d’origine naturelle : huiles végétales de tournesol et argan, ainsi que de la carotte qui apporte cette petite touche de couleur orange.

Son petit + : son odeur délicieuse

Le gommage marin revitalisant de Thalgo

Thalgo fait partie des marques que j’ai découvertes très récemment alors qu’elle est présente dans le monde des cosmétiques depuis 1976 ! Son expertise marine n’a plus rien à prouver et pour autant, elle ne cesse de proposer de nouveaux produits aux effets ciblés, tels que ce gommage marin revitalisant. Il a été pensé pour lisser et rafraîchir la peau. Je l’ai trouvé intéressant, car différent de ce que j’ai pu tester jusqu’à maintenant. Sa texture est gélifiée, assez onctueuse même. Elle possède de petits grains pourtant très efficaces. Je ne m’attendais pas à cela. Déjà, étant peu adepte aux odeurs marines, j’avais peur de ne pas prendre de plaisir sous la douche. Bizarrement, l’odeur est certes rafraîchissante, mais elle a aussi un petit côté gourmand, perceptible au contact de l’eau. Et la promesse de lisser la peau et bel et bien réelle. Je dois dire que j’ai été agréablement surprise, je l’aime beaucoup.

Son petit + : Sa texture assez unique qui se fond agréablement sur la peau

Gommage corps Argan Divin d’Evoluderm

Je connaissais déjà ce gommage que j’utilise essentiellement durant l’été. Il faut dire que son odeur gourmande s’y prête forcément. Il ne gratte pas beaucoup, mais l’argan a le mérite de lisser la peau en douceur et de l’hydrater. Ce n’est pas mon préféré, néanmoins il fait partie de ceux que je rachète, car il sent divinement bon et n’est pas très cher.

Son petit + : son odeur assez addictive qui donne l’impression d’être en institut

Gommage pour le corps Sand & Sky – Australian Pink Clay



Double découverte pour ce gommage pour le corps Sand & Sky. La marque d’un côté et la méthode d’utilisation de l’autre. C’est sûrement celui qui m’a le plus surpris, car je n’avais encore jamais utilisé un gommage pour le corps de cette façon. On peut le définir d’original avec son pot accompagné de sa cuillère doseuse. On ne peut que saluer l’idée de ne pas mettre les doigts mouillés au cœur même des grains, je trouve ça ingénieux.

Mais alors, qu’a-t-il de plus que les autres qui puisse justifier son prix de 35 € ? Réponse : son côté 4 en 1, soit l’argile rose d’Australie qui est là pour purifier la peau. La noix de coco et de macadamia l’exfolie en douceur. Quant à l’huile de macadamia, elle l’hydrate en profondeur. J’ai aimé ce gommage qui peut surprendre par son odeur au premier abord, car elle est peu commune des gommages classiques. La texture s’apparente plus à un gommage doux à médium, je trouve. J’aurais aimé qu’il gomme davantage, mais encore fois, c’est une question de goût. Quant à son efficacité, que dire si ce n’est que la peau est douce et non asséchée après quelques heures, ce qui compte beaucoup à mon sens. Alors, est-ce que toutes ses qualités justifient son prix élevé ? Je vous laisse en juger par vous-même !

Son petit + : son mode d’utilisation assez inédit

Crème gommante corps Uriage

La crème gommante corps d’Uriage m’a étonné. Je pensais que sa texture crémeuse en ferait un gommage très doux, hé bien pas du tout. Ses promesses : exfolier, adoucir et hydrater la peau. Et je confirme qu’il excelle dans ces 3 domaines. Sa texture crème est douce pour la peau, cachant pourtant des grains assez forts qui exfolient efficacement. C’est le gommage qui n’a rien à prouver : simple et efficace. Je valide !

Son petit + : son odeur de propre sans aucun doute !

Gommage moussant énergisant Elancyl

Je crois n’avoir jamais testé de produits Elancyl. Grande première donc. Ce gommage est différent des autres parce qu’il est lavant. Il peut donc substituer au gel douche pour celles qui le souhaitent. Aux extraits de Lierre, il est dédié aux peaux normales. Ce n’est ni plus ni moins qu’un produit pour préparer le corps à recevoir des soins minceur. Mais que vaut-il ? Je dois dire qu’il est très agréable et l’odeur est divine ! Je n’aurais jamais parié sur la marque et pourtant… il est juste génial ! Ses grains sont suffisamment drus pour que j’ai l’impression de m’être débarrassée de toutes les peaux mortes de ma peau. J’aime l’utiliser sur peau sèche, mais attention, pour celles qui préfèrent un gommage plus en douceur, je le conseille sur peau mouillée. Il est efficace et laisse la peau douce. Franchement, je suis agréablement surprise, je le rachèterais.

Son petit + : son efficacité ++

Le gommage mains et pieds de 1944

J’étais pressée et curieuse à la fois, car je fais partie de ceux qui rêvaient de ce genre de produit. Vous l’aurez compris, je suis une pro-gommage. Je trouve que les pieds doivent être gommés régulièrement, car ils souffrent de beaucoup de sécheresse. Bien sûr, il est important de bien les hydrater juste après ! 1944 a le prix de l’originalité. Il se compose de cristaux de sucre et d’huile de pépins de raisin. Je dois dire qu’il est très agréable. Ses grains de sucre gomment avec force. L’huile de pépins de raisin vient adoucir le tout. Après utilisation, la peau est douce pendant quelques heures. J’ai aimé l’utiliser sur les pieds essentiellement. L’odeur est subtile, discrète. Je ne connaissais pas la marque et cela a aiguisé ma curiosité.

Son petit + : l’idée innovante de proposer un gommage pour les mains et pieds.

J’espère que ce top des gommages vous aura inspiré pour vos prochains achats. Si vous êtes adepte de ce genre de produits, n’hésitez pas à me dire en commentaire ceux que vous utilisez régulièrement. Ainsi que ceux que vous aimeriez tester prochainement.