Le trading d’indice: Une opportunité de marché

Opérer sur les marchés financiers peut s’avérer risqué lorsque la fluctuation des dits marchés n’est ni maîtrisé ni anticipé par les investisseurs et les traders. Ces risques peuvent être atténués et même éliminés lorsque l’on sait comment trader ses indices de marché.

Qu’est- ce qu’un indice?

Les actions des marchés financiers et boursiers sont identifiées par des indices de référence qui permettent de calculer la moyenne des valeurs de chaque action selon le marché auquel elles se réfèrent. Chaque indice représente donc la valeur de chaque action. Plus une société a un capital élevé et plus elle valorise la valeur de son indice faisant monter le prix de son action en bourse et augmentant du même coup sa valeur marchande. Trader un indice ne signifie pas acheter une société ou part de société en propre mais cela veut dire que l’on joue avec la variation des prix des indices selon les fluctuations du marché économique du pays ou de la devise concernée. Ainsi lorsque les traders connaissent les fluctuations des marchés sur lesquels ils opèrent, lorsqu’ils anticipent ou « tradent » sur les indices ils arrivent à augmenter leurs gains et ceux de leurs clients. Mais trader des indices ne se fait pas n’importe comment, vous devez établir une stratégie de trading bien précise.

Pourquoi choisir de trader les indices?

Faire le choix de trader des indices plutôt que des actions de société est un choix stratégique gagnant pour plusieurs raisons:

Quand vous suivez des indices vous avez une vue d’ensemble des marchés nationaux et internationaux ce qui vous permet de vous concentrez sur les meilleurs marchés et de les appréhender rapidement. Vous ne vous perdrez plus dans les méandres des cotations des actions individuelles de chaque société. Trader un indice permet ainsi de se fixer sur plusieurs marchés en même temps et de minimiser les risques de perte que l’on peut rencontrer lors des baisses de cotation sur les sociétés individuelles. Trader les indices devient le meilleur moyen de gagner de l’argent sans prendre trop de risque.

Comment trader un indice?

Afin de bien maitriser comment trader les indices il est nécessaire de connaître les composantes de ces indices à savoir si elles appartiennent à un ou plusieurs secteurs de marché. Cela vous permettra de vous concentrez sur le meilleur secteur ce qui valorisera l’indice. Ensuite regardez le lien indice et devise du pays où cet indice fluctue. Plus la demande en devise augmente, plus la valeur de l’indice suivra. Puis mettez en parallèle l’indice national et le prix des produits de base. Si les ventes à l’exportation d’un produit de base augmentent l’indice augmente également, inversement l’indice national baisse lorsqu’un pays doit acheter à l’extérieur ses produits de base (gaz, pétrole..).

En fonction de toutes ces informations vous devez vérifier les modifications subies par les indices. En effet, les actions composant un indice sont sujettes aux achats, ventes, fusion ou acquisitions des sociétés capitalisées composants le marché. La valeur des indices est donc tributaire de la santé financière de chaque État ainsi que des mouvements des sociétés émettrices des actions composant l’indice.

Quels sont les meilleurs indices à trader?

Dès que vous aurez intégré la stratégie du trading d’indice vous pourrez choisir quels indices suivre. Les plus sûrs sont ceux des zones marchandes à haute valeur ajoutée regroupant les meilleures sociétés de chaque marché comme le FTSE (London exchange), le DAX ou le DOW par exemple.

Trader des indices puis des devises devient assez simple lorsque vous suivez attentivement l’économie nationale et corrélez ces informations avec celles des sociétés hautement capitalisées.