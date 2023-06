L’école des chansons – Chaîne youtube dédiée aux tout-petits

Partagez





L’Ecole des Chansons arrive sur Youtube pour le plus grand plaisir des enfants et de leur parents. Cette chaîne propose les meilleures versions des comptines et contes traditionnels ou originaux pour les tout-petits de 2 à 6 ans, ainsi que des contenus éducatifs. Découvrez vite les dix premiers épisodes des aventures de Fifounet.

L’ÉCOLE DES CHANSONS

Chaîne pour les 2/6 ans

Nouvelle chaîne francophone animée par le lapin Fifounet, créé par la journaliste pour enfants Diane May, « fait des bêtises tout’l’temps ». L’école des Chansons se veut également une chaîne à vocation éducative puisqu’elle propose des contenus originaux et éducatifs pour les enfants de 2 à 6 ans.

On peut dès à présent découvrir sur la page Youtube, les dix premiers épisodes qui viennent d’être mis en ligne, et rencontrent déjà un fort succès auprès des jeunes générations. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode de cette chaine Youtube originale et inventive qui propose des vidéos de qualité à tous les enfants de 2 à 6 ans.

Sur L’Ecole des Chansons vous trouverez les meilleures versions des comptines et contes traditionnels ou originaux pour les tout petits… Voilà une occasion de redécouvrir des airs comme Pirouette Cacahouète, Ah les crocodiles, Boucle d’or et bien d’autres, mis en musique par Jacky Delance et Jacques Ferchit, l’arrangeur musical des albums et spectacles de Chantal Goya et Jean-Jacques Debout.

Regardez le premier épisode “Fifounet fête son anniversaire”