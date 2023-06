Deuxième édition du Mouratoglou Festival du 22 au 25 juin

La deuxième édition du Mouratoglou aura lieu du 22 au 25 juin. Quatre concerts, quatre soirées inoubliables dans un cadre idyllique au cœur de Sophia Antipolis. Au programme : Bakermat, Ben l’Oncle Soul, Earth Wind and Fire Experience by Al Mac Kay et Martin Solveig. Des concerts et des dîners sous les étoiles autour de l’emblématique piscine en forme de raquette.

Bakermat le 22 juin

Cet artiste de trente ans originaire d’Amsterdam a à cœur de créer de la musique qui n’existe pas encore. En combinant des genres qui normalement ne vont pas ensemble, le Néerlandais surprend toujours ses fans. Et bien que ses productions soient diverses, il y a un élément clé qui les lie toutes : ce son « feel-good ». En termes simples, sa musique rend les gens vraiment heureux !

Earth Wind And Fire Experience by Al Mac Kay le 23 juin

Membre fondateur du groupe de jazz-funk mythique Earth Wind & Fire, Al McKay a créé Earth Wind & Fire Experience, une formation qui revisite les plus grands tubes du groupe: de « September », à « Boogie Wonderland », de « Let’s Groove à Fantasy ! » Avec derrière lui plus de 50 ans de création musicale, le guitariste et compositeur Al McKay reste l’un des artistes les plus innovants de sa génération.

Ben l’Oncle Soul le 24 juin

Treize ans après un début de carrière en fanfare, Ben l’Oncle Soul, désormais Ben, poursuit librement sa route sur son propre label, dévoilant au passage une façon bien à lui de relier le charme d’un R&B à fleur de peau au grain saisissant d’une soul divine. Il défendra son nouvel album « Is it you ? » à l’occasion de son passage au Moratoglou Festival.

Martin Solveig le 25 juin

Pour clôturer cette deuxième édition, le dj et producteur Martin Solveig va faire vibrer et danser le public tout au long de la soirée.

Mouratoglou Festival du jeudi 22 au dimanche 25 juin.

Mouratoglou Hôtel and Resort, 3550 route des Dolines, 06410 Biot

Tarifs (dîner obligatoire en su d’une place de l’achat d’une place de concert) à partir de 44,10 euros.

Renseignements : festival@mouratoglou-resort.com