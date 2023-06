Pabobo suit les enfants sur la route des vacances !

Et si on prévoyait de glisser une petite veilleuse Pabobo pour nos babys dans notre valise ? Après tout, cela leur permettrait de se sentir en confiance sur leur nouveau lieu de vacances. Et de dormir en toute tranquillité, apaisés et confiants.

Pabobo tranquillise nos tout-petits

Pabobo propose toutes sortes de veilleuses, dans des formats et esthétismes bien différents, mais toujours pensés pour accompagner au mieux nos enfants au moment du dodo. Et pas seulement ! Les veilleuses peuvent également être d’un grand secours lors de longs déplacements en voiture, notamment lorsqu’on roule de nuit, et que les enfants qui ne supportent pas de se retrouver dans le noir à l’arrière. Bref, un petit indispensable qui va suivre les familles cet été en vacances !

La nouveauté Pabobo : la Peluche-veilleuse Béluga

Et parmi celles que nous avons repérées comme étant la plus pratique à transporter, il y a la nouvelle « Peluche-veilleuse Béluga ». Sa petite forme, toute douce, permet une prise en main facile. Elle prend très peu de place, que ce soit dans le berceau ou dans le cosy de la voiture. Bref, elle va vite s’imposer dans la vie des tout-petits qui ont notamment besoin de réconfort au moment du coucher. Ou simplement pour les rassurer lorsqu’ils ne sont pas chez eux.

Et ce n’est pas tout, puisque cette peluche-veilleuse contient un module sonore et lumineux. Elle possède 3 niveaux d’intensité pour la lumière, ainsi qu’un mode arc-en-ciel qui consiste à changer de couleur automatiquement. Et il y a fort à parier que cela charme les petits ! Les bruits quant à eux sont rassurants forcément. On retrouve 2 berceuses simples et efficaces. Ainsi que 7 bruits blancs du quotidien (battement du cœur intra-utérin, vagues, aspirateur, machine à laver, etc.). De plus, si bébé venait à avoir un gros chagrin, la baleine se rallume instantanément pour le rassurer à nouveau.

À noter également : la veilleuse s’arrête après 20 minutes et elle est déhoussable pour qu’elle puisse passer en machine. Pratique !

Si vous avez envie de découvrir les autres veilleuses proposées par Pabobo, rendez-vous sur le site officiel. Vous verrez qu’il y a du choix ! Notre préféré ? Le projecteur Calm Océan, il est top de chez top ! N’hésitez pas à vous rendre sur notre site pour découvrir notre avis plus en détail.