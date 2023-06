HABA nous accompagne tout l’été avec ses jeux de société pour les enfants !  

Haba fait partie des marques qui se démarquent par sa force de proposition en termes de jeux de société pour les enfants de tout âge. Du coup, pour que vous puissiez vous y retrouver, je me suis dit que ce serait sympa de vous guider en vous proposant ma sélection coup de cœur du moment.

Cela fait un peu plus de 2 ans que j’ai le plaisir de travailler avec la best team Haba, soit 2 ans que j’ai l’opportunité de découvrir de nouveaux jeux que je prends toujours autant de plaisir à vous présenter. Aujourd’hui, j’avais vraiment envie de me focaliser sur une sélection de découvertes récentes, qui pourront vous accompagner durant tout l’été, à la maison ou en vacances. Bien sûr, j’ai veillé à ce que la sélection soit suffisamment large, notamment en termes d’âge, pour que vous puissiez vous projeter plus facilement.

Des jeux de société à partir de l’âge de 3 ans

Haba a compris que le jeu de société devait avoir une place de choix auprès des plus petits. Et la marque a raison, puisque cela permet d’apprendre à respecter les règles du jeu, d’être en interaction avec les adultes, ou encore d’éveiller leur curiosité. Ils pourront également faire parler leur créativité, autour de jeux davantage manuels, qui solliciteront également leur réflexion.

Les jeux d’assemblage

Parmi les jeux en bois que je valide, il y a le jeu d’assemblage en 3D « Creative Stones » que je trouve bien pensé, notamment pour les enfants à partir de 3 ans. Ils vont se retrouver dans la peau d’un architecte, ils auront des cartes modèles à leur disposition, pour créer tout un tas de formes et de motifs, plus créatifs les uns que les autres. Ils pourront également laisser libre cours à leur imagination en jouant avec les couleurs des pièces par exemple. Ainsi que dans le simple fait d’empiler, d’emboîter, etc. Bref, de s’amuser, et/ou de se challenger autour de l’un des 15 modèles à suivre.

J’avais envie de vous parler également du jeu « Little Architect » (à partir de 5 ans) qui pour le coup me semble être le jeu à glisser dans votre valise cet été. L’idée est la même que pour le précédent, toute la famille va remonter ses manches pour réaliser le monument de leur rêve. L’idée est géniale, d’autant plus que cela va permettre de solliciter leur imagination en disposant les 26 pièces en bois à leur guise. Ou de rester disciplinés, en suivant l’un des 16 modèles glissés dans le jeu, qui vont les guider à aligner formes et couleurs, en rapport avec l’architecture représentée.

Petite parenthèse : comme toujours, la qualité Haba est absolument dingue. Les jeux en bois sont incroyables, quant aux plateaux de jeu, ils sont non seulement beaux, mais aussi assez uniques en leur genre.

Des jeux de société à partir de 4 ans

Parmi les jeux de société que j’ai découverts récemment, il y en a deux très différents que j’avais envie de mettre en avant. Il s’agit de « Licornes dans les nuages » et « Karuba Junior ». J’ai bien d’autres coups de cœur, d’ailleurs n’hésitez pas à vous rendre sur le journal pour découvrir mes précédents articles dédiés à Haba. Quant à ceux qui aimeraient découvrir les nombreux jeux de société Haba, rendez-vous sur leur site officiel.

« Licornes dans les nuages » de 2 à 4 joueurs

« Licornes dans les nuages » est un jeu au design absolument craquant. La boîte rose, les licornes plus adorables les unes que les autres, et ce plateau de jeu qui est d’une qualité incroyable, riche en détails, dans une ambiance plus que festive ; les enfants vont en prendre plein les yeux ! Ils vont faire la connaissance de Rosalie, un bébé licorne récemment arrivé aux Pays des Nuages. Quatre autres licornes faisant déjà partie du village comptent bien l’accueillir comme il se doit. C’est ainsi que les licornes Fleur Magique, Tourbillon Magique, Poussière d’Etoile et Bonheur étincelant s’affairent avant l’arrivée de Rosalie, pour récolter un maximum de grands cristaux de nuages. Les joueurs devront coopérer les uns avec les autres pour arriver le plus vite possible et ne pas louper l’arrivée de Rosalie.

Les enfants vont rapidement comprendre la règle du jeu, elle est facile et explicite. Ils vont s’empresser de récolter un maximum de cristaux pour tenter d’arriver les premiers.

« Karuba Junior » de 1 à 4 joueurs

« Karuba Junior » est un jeu collaboratif. Ici, on est plus dans le thème de l’aventure avec un plateau de jeu superbe également. Les couleurs sont superbes, l’ambiance générale donne envie de s’aventurer au cœur du jeu. Et les enfants ne mettront pas longtemps, car la règle est relativement simple. Ici, il est question de 3 aventuriers qui partent à la recherche d’un trésor au cœur de la jungle de l’île de Karuba. Ils devront se frayer un chemin en disposant des tuiles « sentier » avant que des pirates ne tentent de les affronter ! Mais c’est sans compter sur les obstacles qu’ils croiseront sur leur chemin, notamment les tigres qui bloquent le passage.

Quel coup de cœur également ! Celui-ci va demander davantage de patience car ils devront tracer un chemin pour trouver des trésors. Sans oublier d’être plus rapide que les pirates !

J’espère que cette sélection saura vous séduire. En attendant, j’ai une bonne nouvelle, en ce moment, sur le site officiel de Haba des références sont à prix réduits. N’hésitez pas à vous y rendre et à jeter un coup d’œil aux jeux suivants : le Verger bien sûr, Bonjour petit pot ou encore Cache Cache la ferme qui sont très sympas également !