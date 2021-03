L’enfant Pan – Un roman Gulf Stream

L’enfant Pan est un roman d’Arnaud Druelle, paru aux éditions Gulf Stream, en mars 2021, pour les jeunes lecteurs à partir de 13 ans. Un récit captivant qui invite à découvrir les origines du mythique Peter Pan, à travers un voyage fantastique.

A Londres, 1881, l’East End fut longtemps le sanctuaire de la criminalité et de la misère. C’était le repaire des brigands et des femmes de mauvaise vie, qui était régie par des lois et règles, qui lui étaient propres. Chaque jour, le sang était versé, soit dans une ruelle, soit au fond d’un tripot. Les pouvoirs publics ne se mêlaient pas des histoires qui pouvaient s’y passer, tant que les braves gens d’autres quartiers pouvaient dormir sur leurs deux oreilles. Mais cette époque était maintenant révolue, et les hommes politiques semblaient vouloir changer le sort des gamins des rues livrés à eux-mêmes. Ces enfants étaient placés dans des écoles d’éducations morales, comme L’oiseau Blanc. Une institution privée dont le directeur était Michael Kindman…

C’est comme un préquel de Peter Pan qui est à découvrir ici, proposant de remonter aux origines de ce personnage mythique. Ainsi le jeune Peter Hawkson est un orphelin placé à L’oiseau Blanc, où il ne trouve pas sa place, malgré la bonne volonté du directeur. Après une accusation injuste, il décide de fuir. C’est à ce moment-là que deux petites fées vont apparaître et convaincre le jeune Peter de rejoindre le Pays-de-Nulle-Part. Le roman est captivant et entrainant, dévoilant les origines et les choix de Peter, son envie de rester enfant, avec son vécu à L’oiseau Blanc, et son nouveau combat, auprès d’un certain Egon Pan, pour garder l’équilibre de ce monde fantastique, qu’un pirate veut conquérir. Le récit est plutôt bien découpé, les chapitres courts, plaisants à lire, présentant l’histoire de Peter Pan, personnage légendaire intrigant.

L’enfant Pan est un roman, pour les jeunes lecteurs dès 13 ans, des éditions Gulf Stream, qui présente les origines d’un héros complexe et mythique, entre son départ d’une institution et son arrivée au Pays-de-Nulle-Part, un monde fantastique incroyable, entre fées, poussière d’étoile, néréides, centaures et pirates !