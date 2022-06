Les chiens en bande dessinée – Tome 2

Les chiens en bande dessinée est une nouvelle série pleine d’humour, des éditions Bamboo, qui se poursuit avec ce deuxième tome, paru en mai 2022. Une bande dessinée de Christophe Cazenove et Manon Ita, qui propose de redécouvrir ces animaux, proches de nous, à travers des gags et des thèmes variés.

Patapon se plaint à un compère. Il trouve que ce n’est pas normal qu’il fasse une chaleur à crever et qu’il n’arrive pas à transpirer. L’autre chien explique que c’est l’inverse qui ne serait pas normal ! Les chiens ne suent pas comme les humains. Ils ne transpirent pas, ni par les aisselles, ni par la tête… Chez eux, ça passe uniquement par les coussinets, la truffe et la gueule. Aussi, pour tenter d’aller mieux, il faut à Patapon haleter. Il doit tirer la langue pour respirer rapidement, cela fait s’évaporer l’eau dans la gueule et ça évacue la chaleur qu’il peut avoir dans le corps. Patapon affirme qu’il connaît déjà cette technique, mais cela ne marche pas. L’autre chien, il dit alors de tirer la langue un peu plus. Puis, on entend des cris, Un autre chien arrive et demande quel est le problème. Patapon, qui a très chaud, tire la langue à tout le monde, ce qui en fâche certains…

Les gags s’enchainent, de nouveau, dans ce deuxième tome, dans lequel, on s’amuse, on rigole, mais aussi on en apprend un peu plus sur nos amis canins. En effet, alors que le chien est l’animal le plus proche de l’être humain, on comprend, à travers des scènes pleines d’humour, que l’on ne connaît pas tant que cela. Le comportement, le dressage, l’entretien, les soins, l’éducation, l’alimentation, la sociabilisation sont autant de thèmes à retrouver autour de ces gags. Différentes races sont également présentées, à travers des personnages variés, pour comprendre et aborder les caractères de chacun. La bande dessinée est plaisante, drôle et instructive, elle plaira pour son humour, mais aussi pour toutes les informations données. Le dessin est simple, plutôt rond et expressif, offrant un univers moderne et efficace.

Les chiens en bande dessinée reviennent avec un deuxième tome, paru aux éditions Bamboo. Un nouvel album plein d’humour, où les gags s’enchainent, autour de personnages qui l’on aime à retrouver, mais dans lequel on apprend aussi plein de choses sur nos amis à quatre pattes.

