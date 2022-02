Les dames de Kimoto est une adaptation du roman de Sawako Ariyoshi, de Cyril Bonin, parue aux éditions Sarbacane, à paraître en mars 2022. Une bande dessinée qui dresse le récit des amours, des passions et des drames vécus par trois femmes de générations différentes.

Une vieille femme et une jeune femme montent ensemble des marches, comme un pèlerinage. La vieille dame s’adresse à sa petite-fille, elle lui explique que les femmes ne sont pas autorisées à monter jusqu’au sommet du mont Kôya. Les femmes doivent s’arrêter ici, au temple Jison. Cet endroit s’appelle le Kôya des femmes pour cette raison. La jeune femme acquiesce. La grand-mère poursuit son discours. Elle explique qu’elle lui a demandé de l’accompagner ici, parce qu’elle souhaitait être seule avec elle. A présent que la jeune femme va se marier, elles n’auront plus beaucoup d’occasions de se voir. La grand-mère tente de lui transmettre son savoir et lui demande si elle connaît l’histoire qui raconte comment le grand maître Kôbô est apparu en rêve au grand Bonze Kishin. Une histoire sage et pleine d’instruction sur le mérite…

Hana est une jeune femme accomplie qui est sur le point de quitter la maison familiale et sa grand-mère, pour se marier. Aussi ses devoirs, envers son mari et sa nouvelle famille, vont devoir être honorables. C’est à travers principalement la vie d’Hana, de sa fille, par la suite et de sa petite-fille, enfin, que le récit se dessine. En effet, la bande dessinée dresse le portrait de ces trois femmes, jeunes filles, toutes différentes, mais avec un lien fort. Entre amours, passions, déterminations et drames, chacune sont touchées, en tant que femme, mère, ou épouse. Le récit est doux, touchant, délicat et intense à la fois. Il est bien écrit et captivant, car on se prend facilement dans le récit d’Hana, qui voit sa vie passée, les ambitions de son mari, ses enfants, grandir, l’espoir de se raccrocher à eux, de leur inculquer quelques traditions et devoirs… Le dessin est tout aussi sensible et délicat, avec un trait fin, fort et expressif.

Les dames de Kimoto est un bel album, une adaptation du roman de Sawako Ariyoshi, paru aux éditions Sarbacane. Un récit touchant, qui dresse le récit des amours, passions et drames de trois femmes de différentes générations, présentant aussi la condition féminine au Japon, depuis la fin du XIXème siècle.