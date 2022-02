Enveop, votre plateforme d’envoi de lettre et de carte postale en ligne

Actuellement, avec les avancées technologiques, tout est automatisé. Si auparavant, pour envoyer des lettres ou des cartes postales, vous devez vous rendre au bureau de la Poste et attendre une longue file d’attente, ce n’est plus le cas. Avec le service d’envoi de courriers ou de cartes postales en ligne, tout se fait de manière rapide, simple et efficace. C’est d’ailleurs le genre de service que propose Enveop .

Les démarches pour envoyer du courrier en ligne

Les démarches pour envoyer une carte postale ou une lettre en ligne sont très faciles. Pour commencer, il vous suffit de vous rendre et de vous connecter sur le site Enveop. Puis, renseignez l’adresse du destinataire. Quand les contenus sont prêts, il ne vous reste qu’à valider l’envoi et faire le paiement en ligne.

En effet, quand vous envoyez du courrier par internet, la plateforme télécharge le document via un programme de traitement intégré à sa page. Une fois toutes les étapes effectuées, la lettre sera imprimée, enveloppée et acheminée par la poste. Bref, il n’a pas grand-chose à faire. Enveop se charge de matérialiser et d’acheminer vos missives. À noter qu’un poids limité peut être établi par votre prestataire.

En outre, au moment de rédiger votre courrier, vous n’êtes pas obligé de faire une rédaction entière. Grâce à la bibliothèque en ligne mise en œuvre par Enveop, vous pouvez télécharger parmi ses modèles disponibles. Professionnel ou particulier, vous pouvez en profiter. Par ailleurs, ces prototypes sont classés selon leur type. Ce qui vous facilitera davantage la tâche. Changement d’adresse, démarches administratives, facture, recherche d’emploi… tout y est pour votre plus grand plaisir.

Les avantages d’envoyer ses lettres en ligne

Le service d’envoi de lettres ou de cartes postales en ligne est très avantageux. Tout d’abord, il vous permet de gagner considérablement du temps. À l’opposé des moyens classiques, vous n’avez pas besoin de vous déplacer.

Où que vous soyez, dans le confort de votre maison, au bureau, à l’école, du moins si vous avez accès à internet, vous pouvez envoyer votre courrier. Vous vous épargnez ainsi des contraintes horaires. Et s’il s’agit d’une lettre recommandée, vous pouvez suivre de près son acheminement. L’équipe d’Enveop se chargera de vous informer de l’évolution de l’envoi jusqu’à la réception. Sans oublier que votre document pourra être posté dans la journée. Mais vous bénéficierez aussi d’un espace de stockage personnel. Ce qui vous permettra de répondre plus rapidement à vos destinataires.

Par ailleurs, l’envoi de lettre en ligne est très économique. Vous n’avez plus besoin d’utiliser une imprimante, d’acheter des timbres physiques ou encore des papiers. De plus, vous pouvez envoyer des dizaines de pages plus facilement. C’est l’alternative idéale pour les entreprises qui doivent effectuer de nombreux envois par jour.

Les paramètres déterminant le prix d’envoi de lettre en ligne

Mis à part la maîtrise du mode d’emploi d’Enveop, connaître les prix est aussi important. À ce sujet, il y a quelques indicateurs que vous devez prendre en compte.

Pour l’envoi de courrier en ligne, le service procède à différentes démarches et chacune d’entre elles est facturée. Par exemple, il y a l’étape d’affranchissement, la procédure d’impression et la phase de mise sous enveloppe. En envoi unique, prévoyez entre 7.10 à 18.20 euros et avec un abonnement, la somme à anticiper se trouve entre 1.20 à 6.10 euros.