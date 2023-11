Les futurs de Liu Cixin – Les migrants du temps

Les migrants du temps est le quinzième et dernier tome de la série Les futurs de Liu Cixin, paru aux éditions Delcourt, fin septembre 2023. Une bande dessinée de Sylvain Runberg et Serge Pellé, qui présente un récit de survie, une quête, qui met en relief l’adaptabilité humaine et sa fragilité.

Un couple trinque. La femme félicite son mari, il est ambassadeur. Il la remercie, mais demande à ne pas l’appeler ainsi. Il rappelle qu’ils restent un couple et que cette nomination ne change rien entre eux. Mais la femme rappelle que cette nomination change tout ! De plus, elle est certaine que c’est de lui dont on parle. Aussi, elle allume la télévision… L’homme est effectivement présenté. Après des études de philosophie et de géopolitique, le profil et la personnalité assez rares et recherchés ont été retenus. Aussi, malgré son jeune âge et une carrière internationale brillante en tant que diplomate, il est l’ambassadeur qui sera en charge de négocier l’intégration des 80 millions de migrants temporels avec les autorités du futur ! Un défi pour cette expérience unique en son genre, un évènement mondial, que toute la planète attend depuis des années.

Le récit de science-fiction présente une planète rongée par la pollution et la surpopulation. Aussi l’humanité se résout à migrer dans le temps, vers l’avenir. La bande dessinée reste riche et dense. Elle invite à suivre ces voyageurs hors du commun, ces pionniers, à la recherche d’un futur compatible. Tous espèrent que la Terre du futur aura pu se régénérer. Cependant, le voyage offre des découvertes étonnantes, intéressantes, mais seuls quatre réveils seront possibles, pour trouver enfin un nouveau refuge… L’évolution de l’humanité, de la Terre, les différentes possibilités, l’espoir et la détermination sont au cœur de cet album captivant et plutôt bien mené, qui offre tant de possibilités ! Le dessin est travaillé, très agréable, avec un trait dynamique et fin.

Les migrants du temps est le dernier tome de la collection Les futurs de Liu Cixin, des éditions Delcourt. Un récit complet, adapté d’une nouvelle de l’auteur contemporain de science-fiction, qui offre un espoir pour l’humanité, à travers la cryogénisation et le réveil possible dans un monde meilleur.

