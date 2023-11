Vidéo Club : souriez, c’est raté

Partagez





Justine et Jean-Marc sont mariés depuis 25 ans. La routine s’est installée. Les rancoeurs sont légion. Le couple vogue vers une implosion à feu doux. Jusqu’au jour où un mail anonyme va dynamiter leur quotidien. Il contient un lien vidéo. Le couple est filmé à leur insu.

Et puis.. et puis c’est tout. Sébastien Thiéry tisse une intrigue absurde d’un ennui abyssal. 1h30 d’engueulades enlisées dans un ressort dramatique qui s’effrite par sa vacuité. Il y a certes des bons mots qui font sourire, mais l’intrigue s’emmêle dans des poncifs de problèmes de couple aberrants.

Chaque vidéo dévoile un mensonge, une mesquinerie du quotidien digne de Scènes de ménages. C’est vu et revu, à tel point qu’on se désintéresse vite de l’identité du voyeur. Sébastien Thiéry semble s’en foutre aussi, car ce mystérieux gorille est sous-exploité. Ses furtives apparitions n’apportent rien. Pire, elles alimentent Vidéo Club dans sa perte de sens.

Yvan Attal et Noémie Lvovsky font leur possible pour se sauver de ce naufrage. Ils se donnent à fond, mais peinent à dissimuler une absence totale de mise en scène. On se demande encore pourquoi le rideau tombe à chaque fin d’acte, alors que le décor ne change pas. L’effet est désastreux : il brise le huis-clos sans autre intérêt que celui de gagner du temps.

Vidéo Club passe à côté de son sujet, encore faut-il qu’il en ait eu un. Là réside certainement toute l’absurdité de cette pièce. Sébastien Thiéry s’est fait un délire avec un casting deluxe. Monté à la va-vite telle une pochade. Décevant et surtout agaçant, car l’histoire méritait un meilleur traitement.

Vidéo Club

Théâtre Antoine, jusqu’au 6 janvier 2024