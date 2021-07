Les mystères de Sidroc’h – Le passage

Le passage est le premier tome de la nouvelle série Les mystères de Sidroc’h, des éditions Beluga, paru en mai 2021. Un roman fantastique, pour les jeunes lecteurs, dès 10 ans, qui présente le récit initiatique d’un adolescent, un secret, un espoir, une aventure…

Une dispute est en train de se dérouler entre Antoine et sa mère. Le garçon trouvait cela injuste et claqua la porte de sa chambre. Il n’avait pas avant de partir tout un été chez un grand-oncle et une grande-tante qu’il ne voyait que trois fois par an, pour les repas de famille. Il ne voulait pas rester chez eux pendant deux mois, et avec son frère et sa sœur, en plus ! Antoine, affaler sur son lit espérer que sa mère le suive, mais elle ne le fit pas. Sa mère malade était tellement fatiguée, qu’elle évitait de monter les escaliers pour rien. Puis, il fallait qu’il se fasse une raison car la décision était prise.

C’est une quête initiatique, une émancipation, qui se joue dans ce roman fantastique, dévoilant l’aventure incroyable que s’apprête à vivre Antoine, adolescent, qui décide de partir dans un monde parallèle, Sidroc’h. Il part là-bas, car il espère trouver un remède contre la maladie de sa mère. Une quête dans un monde inquiétant, étrange et fascinant à la fois, où il va devoir faire face à différents dangers. Le récit est bien découpé, en plusieurs chapitres, permettant une lecture plus aisée, car le texte est assez dense, les faits et actes bien décrits, pour captiver et immerger plus facilement les jeunes lecteurs. Un monde merveilleux et une aventure fantastique sont à découvrir, tout comme ce personnage qui va apprendre à grandir, à travers différentes épreuves, choix, rencontres… Des illustrations, en noir et blanc, accompagnent parfaitement le roman fantastique.

Le passage est le premier tome de la nouvelle série Les mystères de Sidroc’h, un roman des éditions Beluga, qui présente un jeune héros, décidé à partir pour un monde parallèle, un univers magique et étrange, afin de trouver un remède pour sauver sa mère malade.