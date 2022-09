l’Héritage Goldman avec Mickaël Jones en tournée 2022-2023

Partagez





L’héritage Goldman – Tous les grands tubes de J.J. Goldman interprétés par Mickaël Jones et le Choeur Gospel de Paris. À Paris les 25 et 26 septembre 2022 et en tournée 22/23 dans toute la France. Découvrez vite le calendrier.

L’héritage Goldman

En tournée 2022-23 dans toute la France

L’héritage Goldman vous attend en tournée dès le 25 septembre 2022 à l’Olympia à Paris, et le 26 septembre 2022 au Dôme de Paris, avec pour les salles parisiennes des guests stars à ne pas rater : Patricia Kaas, Marina Kaye et bien d’autres…

Voici le concert événement à ne pas rater pour tous les fans de Jean-Jacques Goldman. Il suffit de quelques notes pour reconnaître : Quand la musique est bonne, Envole-moi, Là-bas, Encore un matin, Il suffira d’un signe, Je marche seul, Je te donne… Les plus grands tubes de Jean-Jacques Goldman sont revisités pendant plus de 2 heures par une équipe de choc avec Michael Jones, les musiciens originels de J.J. Goldman et les plus belles voix de la nouvelle scène française :Céphaz, Marghe, Lilian Renaud, Nérac, Tomislav Matosin, Cyprien, Mary Cooper, Jessy Elsa Palma & Anne-Sophie Seba du Choeur Gospel de Paris, et Mister Mat vainqueur de The Voice 2022 !

RÉSERVATION :

Sur le site de RIchard Walter Productions : www.ticketmaster.fr

Tarif : à partir de 45 euros

DATES DE LA TOURNÉE 2022 – 2023

16/09/2022 au Zénith de Caen (14)

17/09/2022 à la Foire Expo Festival à Périgueux (24)

25/09/2022 à l’Olympia Bruno Coquatrix – Paris (75)

26/09/2022 au Dôme de Paris – Paris (75)

09/03/2023 au Sceneo A Saint Omer – Longuenesse (62) 10/03/2023 au Dôme de Paris – Paris (75)

11/03/2023 au Galaxie – Amneville (57)

12/03/ 2023 au Zénith Europe – Strasbourg (67)

14/03/2023 au Zenith – Dijon (21)

15/03/2023 à L’axone – Montbeliard (25)

17/03/2023 au Phare – Chambery (73)

18/03/2023 au Zénith d’Auvergne – Clermont Ferrand (63)

19/03/2023 au Dome – Marseille (13)

22/03/2023 à la Cite Internationale – Lyon (69)

23/03/2023 au Palais Nikaia – Nice (06) 24/03/2023 au Zénith de Toulon (83)

25/03/2023 au Zénith Sud – Montpellier (34) 26/03/2023 à l’Aréna de Narbonne (11)

28/03/2023 au Zénith – Nantes (44)

29/03/2023 au Zénith – Amiens (80)

30/03/2023 au Zénith – Lille (59)

31/03/2023 au Zénith – Rouen (76)

Et d’autres dates en 2023 à consulter sur le site officiel de Richard Walter Productions.