L’héritière de Pandore – Ed. Le Lombard

L’héritière de Pandore est un album de Fabio Pia Mancini, paru aux éditions Le Lombard, en mars 2024. Une bande dessinée qui revisite le mythe de la boîte de Pandore, entre sensibilité et modernité, avec une touche d’humour qui trouve tout à fait sa place.

Sur une barque, des créatures en appellent à Poséidon. Elles demandent qu’il soit plus clément, tout en le maudissant ! La barque finit par se renverser, et tout le monde se retrouve à l’eau. Remontée à la surface de l’eau, une jeune femme demande si c’est encore loin. En effet, elle est à bout de forces. Une créature lui répond qu’elle voulait des réponses, et que pour cela il faut faire des efforts. Elle encourage, malgré tout, Clori, tout en engloutissant un poisson. Elle rappelle qu’elles sont toujours en vie et que les réponses qu’entend Clori, ne vont pas lui tomber toutes cuites dans le bec ! Une autre créature, à leurs côtés, demande pour combien de temps, elles seront en vie, car elles entrent sur le territoire d’Hadès. Clori se demande s’il n’y avait pas des oracles plus proches, pour les consulter, sans se noyer…

Le récit est assez dense, mais il se lit assez facilement, malgré tout. L’histoire se trouve découpée en plusieurs parties, permettant de me se retrouver et dynamiser l’intrigue. Clori, après des années d’enseignements au temple, s’apprête à devenir prêtresse de Pandore. Mais à la veille de la cérémonie, la jeune femme se rend compte que tout cela n’est qu’illusions… Son rôle n’est plus aussi palpitant et intéressant. Blessée et en colère, elle décide d’ouvrir le vase de Pandore, pour dévoiler la vérité sur ce subterfuge. La bande dessinée offre une belle relecture du mythe, un brin décalé et moderne, offrant un récit qui se veut humoristique. L’histoire reste, malgré tout touchante et bien rythmée, avec une héroïne qui va se révéler, à elle-même, petit à petit. Le graphisme est particulier, avec un trait singulier et des couleurs chatoyantes.

L’héritière de Pandore est une relecture rocambolesque et moderne du mythe, des éditions Le Lombard. Un album drôle, dynamique, avec une héroïne touchante et sensible, offrant une aventure pleine de surprises, ainsi qu’une quête haute en couleur.

